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8 января

Под Саратовом рыбак нашел на острове человеческий череп

Под Саратовом рыбак нашел на острове человеческий череп
Фото: Свободные новостиСвободные новости

Вчера, 7января, наострове впротоке реки Сазанки вЭнгельсе рыбак нашел скелет человека, сообщает сегодня пресс-служба СУСКР поСаратовской области.

Мужчина позвонил вполицию. Полицейские исотрудники облспаса нашли наместе череп идругие фрагменты человеческих костей, которые передали судмедэсперту.

«Внастоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных наустановление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование. Порезультатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение»,— рассказали введомстве.

Мода,СКР,
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