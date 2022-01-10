5 вещей, которые визуально прибавят вам возраста

Наверное, одним из самых больших страхов для любой женщины является страх показаться старше, чем она есть на самом деле. Часто мы сами визуально прибавляем себе возраста, но при этом даже сами этого не замечаем. Так какие же стильные ошибки мы совершаем чаще всего? Мы попытались разобраться.

Вы не следите за трендами

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Конечно, многие современные новинки могут просто не подходить по силуэту и подчеркивать недостатки конкретной женщины, однако это совсем не значит, что стоит задерживаться в том стиле, который вам долгое время служил верой и правдой. Устаревшие модели ваших любимых вещей, а также несовременные посадки могут сыграть с вами злую шутку, выдав окружающим ваш истинный возраст. Если вы понимаете, что сами не можете ориентироваться в современных новинках, не бойтесь обращаться за помощью к стилисту и воспользуйтесь услугами имиджмейкера во время шопинга.

Вы выбираете не те джинсы

Одна из самых коварных вещей, которая при этом является максимально универсальной. Найти «свои» джинсы иногда является самой сложной задачей во время шопинга. Важно не просто найти трендовую модель, но и убедиться, что джинсы идеально сидят. Внимательно изучите все актуальные модели, если вы еще не сделали этого ранее, уже после этого отправляйтесь выбирать джинсы, которые будут соответствовать основным параметрам, и один из самых важных — актуальность понравившейся вам модели.

Вы выбираете слишком яркие модели в дневное время

Еще один момент, который важно учитывать при сборе образа — насколько все вещи соответствуют времени суток. Яркое платье с мерцающими вставками для вечернего коктейля вряд ли станет хорошим выбором для офиса или же простой прогулки. Пайетки и необычные силуэты будут идеальны вечером, однако в дневных образах вы просто прибавите себе как минимум пару лет, а также вызовете недоумение в глазах окружающих.

В вашем образе много лишних деталей

Как мы уже говорили, «тяжелый» образ в дневное время вызовет лишь недоумение. Стоит отметить, что имеется в виду не только необычный фасон, но и декоративные детали. Пышные банты, акцентные рукава, широкие тканевые пояса на платьях — все это прибавит вам почти десяток лет, кроме того, с акцентами важно быть максимально аккуратной даже при сборе вечернего «лука», не говоря уже о дневном. Отдайте предпочтение минимализму и стилю casual, если ваша цель — выход в офис или деловая встреча в неофициальном стиле.

Вы выбираете любые безразмерные вещи