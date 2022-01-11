Стилист назвал главные ошибки во внешнем виде женщин

Стилист из Лондона Лукас Мармитаж (Lucas Marmitage) назвал главные ошибки, которые допускают женщины при создании модного образа. Его слова приводит The Sun.

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В первую очередь, эксперт порекомендовал читательницам обращать внимание на подошву обуви. По его словам, при покупке новой пары многие забывают отклеить от нее бирки, что выглядит неопрятно во время носки.

«Эти наклейки легко удаляются горячей мыльной водой и губкой. Кроме того, так же хорошо с этой задачей справляются антисептические гели для рук»,

— заверил он.

Помимо этого, Мармитаж отметил, что перед выходом на улицу нужно проверять одежду на наличие несрезанных этикеток. Также стилист напомнил, что при покупке новых вещей следует распарывать зашитые карманы и разрезы на задней части пальто и пиджаков. Он посоветовал регулярно смотреться в зеркало в полный рост, чтобы избежать неловких ситуаций, связанных с внешним видом.