5 потрясающих вещей в духе 00-х, которые снова в моде

Стиль 2000-х снова в моде. То, над чем насмехались в середине 00-х — низкие джинсы, блестки и крошечные сумочки — теперь носят нынешние подростки. Какие вещи вернулись на подиумы и в уличную моду?

Фото: Кадр из фильма «Цыпочка» Кадр из фильма «Цыпочка»

Необычные джинсы

Помните, как все носили джинсовую куртку и джинсами? В 10-х подобное сочетание признали безвкусным, но теперь снова возвращается. Потому что это удобно и красиво.

Отдельного упоминания достойны джинсы с низкой посадкой, которые тоже вернулись на прилавки магазинов. А еще джинсы со стразами, «рванина», аппликации, пайетки, кружева, клеш... В общем, все, за что бы наругала мама раньше, уже можно носить сейчас.

«Чего хочет девушка»

Яркие топы и футболки

В идеале — с открытым животом и облегающей посадкой. Также возможно — с принтом музыкальных групп или стразами.

«Звезда сцены»

Розовый цвет

Наконец-то весь мир понял, что светская львица Пэрис Хилтон была богиней стиля. В чьих еще нарядах увидишь столько жизнерадостного розового?

«Дрянные девчонки»

Крошечная сумочка

Например, «багет», как у Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». Вместится только помада и телефон, зато стильно. Главное — не потерять такую крошку.

«Секс в большом городе»

Яркий макияж

Голубые тени, подведенные глаза, блестки и сияющий блеск для губ? Почему нет! Яркие цвета — вообще одна из лучших черт стиля 00-х.

«Из 13 в 30»

Как носить вещи в стиле 00-х и выглядеть современно

Секрет — использовать в наряде только одну вещь из старой эпохи, а остальное подбирать по моде. К примеру, взять яркий верх и надеть его под современный костюм. Или надеть нейтральное платье, а макияж сделать в духе любимых комедий начала 00-х.

@addisonraee

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