5 потрясающих вещей в духе 00-х, которые снова в моде

Стиль 2000-х снова в моде. То, над чем насмехались в середине 00-х — низкие джинсы, блестки и крошечные сумочки — теперь носят нынешние подростки. Какие вещи вернулись на подиумы и в уличную моду?
Помните, как все носили джинсовую куртку и джинсами? В 10-х подобное сочетание признали безвкусным, но теперь снова возвращается. Потому что это удобно и красиво.
Отдельного упоминания достойны джинсы с низкой посадкой, которые тоже вернулись на прилавки магазинов. А еще джинсы со стразами, «рванина», аппликации, пайетки, кружева, клеш... В общем, все, за что бы наругала мама раньше, уже можно носить сейчас.
В идеале — с открытым животом и облегающей посадкой. Также возможно — с принтом музыкальных групп или стразами.
Наконец-то весь мир понял, что светская львица Пэрис Хилтон была богиней стиля. В чьих еще нарядах увидишь столько жизнерадостного розового?
Например, «багет», как у Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». Вместится только помада и телефон, зато стильно. Главное — не потерять такую крошку.
Голубые тени, подведенные глаза, блестки и сияющий блеск для губ? Почему нет! Яркие цвета — вообще одна из лучших черт стиля 00-х.
Секрет — использовать в наряде только одну вещь из старой эпохи, а остальное подбирать по моде. К примеру, взять яркий верх и надеть его под современный костюм. Или надеть нейтральное платье, а макияж сделать в духе любимых комедий начала 00-х.