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2 часа назад

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в марте

Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет с 16 по 20 марта в Музее Москвы. Организаторы продолжат внедрение темы sustainability и устойчивых практик в работу мероприятия.

Неделя моды MBFW Russia пройдет в марте
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Более 50 российских и зарубежных дизайнеров покажут реальные и виртуальные коллекции в Москве и других городах России. Среди локальных участников: BLCV, Julia Dalakian, BICHOLLA, ZA_ZA, K/TITOVA, Maison Kaleidoscope, Gerda Irene и другие. Мероприятие пройдет в формате COVID-free.

Фонд моды в четвертый раз запустил грантовую поддержку дизайнеров на участие в Неделе моды MBFW Russia. Дизайнеры со всей России, получившие грант, смогут провести показы на Mercedes-Benz Fashion Week Russia без вступительного взноса.

Коллекции победителей будут широко освещены в социальных сетях, на сайтах крупнейших российских и международных СМИ, на платформах шоурумов и концепт-сторов по всему миру. Прием заявок на грант проходит на сайте Фонда моды fashionfund.ru до 15 февраля 2022 года. Рассмотрением работ всех конкурсантов будет заниматься экспертный совет, сформированный из профессионалов индустрии моды.

Титульный партнер Недели моды: Mercedes-Benz.

Партнер Недели моды: Музей Москвы.

Музей Москвы основан в 1896 году. Музей располагается в Провиантских складах, памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция насчитывает около 800 тыс. единиц хранения, в том числе богатое собрание археологических артефактов. Музей Москвы также включает несколько филиалов: Музей археологии Москвы, Музей истории Лефортово и Центр Гиляровского. mosmuseum.ru.

Пожалуйста, оставайтесь с нами и следите за последними новостями на наших официальных сайтах mercedesbenzfashionweek.ru, russianfashioncouncil.ru, fashionfund.ru.

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