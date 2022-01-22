Знакомство с родителями жениха: что лучше всего надеть

Знакомство с родителями будущего жениха – важный и зачастую весьма волнительный процесс.
Собираясь на данное мероприятие, девушки нередко сталкиваются со сложным выбором: что же именно надеть, чтобы произвести удачное, благоприятное впечатление на практически незнакомых людей, которые, возможно, будут настроены критично?
Colady расскажет, что надеть на знакомство с родителями жениха.
Знакомство с родителями – это тот самый случай, когда действует принцип «чем проще – тем лучше», поэтому выбирайте простые формы и лаконичные силуэты без сложных, экстравагантных деталей.
Хорошим решением будет минималистичное платье А-силуэта, платье-футляр или платье-рубашка. Дополните его мюлями или босоножками на невысоком каблуке, неброскими украшениями, и идеальный образ готов.
Точно так же вы можете обыграть юбку-плиссе длины миди, юбку-карандаш или сочетание блузы и брюк. Отличный лук для знакомства с родителями жениха.
Так как вы хотите произвести положительное впечатление и создать образ потенциально счастливой и благополучной второй половинки, то и образ создавайте соответствующий.
Выбирайте вещи крупной вязки, объёмные свитера, кардиганы, жилеты, твидовые жакеты, одним словом, всё, что транслирует уют, спокойствие, безопасность и нежность.
Выбирая одежду для знакомства с родителями жениха/бойфренда, уделите особое внимание цветовой гамме: цвет является сильным месседжем и зачастую от него зависит, какое впечатление в целом произведёт ваш образ.
Удачным вариантом будут различные оттенки синего – цвета стабильности, благородства и спокойствия.
Схожими свойствами обладают природные оттенки зелёного – этот цвет действует успокаивающе, смягчает напряжённость, помогает построить доверительные отношения.
Также хорошо подойдут молочно-белый цвет, карамельный, миндальный и ореховый цвета.
Особую осторожность стоит проявить при выборе красных вещей: яркий красный ассоциируется с агрессией, напористостью и опасностью, поэтому от активного оттенка лучше отказаться.
А вот приглушённый красный (терракотовый, имбирный), напротив, может произвести благоприятное впечатление. Неплох в этом плане и винный оттенок красного, который ассоциируется со спокойствием, чёткостью и твёрдостью.
Одним из самых неоднозначных в этом плане является чёрный цвет. Хотя его и принято относить к классическим цветам, отправляясь на знакомство с родителями жениха, его лучше использовать с осторожностью, так как чёрный может производить угнетающее впечатление, а также сигнализировать о чрезмерной официальности, сухости и отстранённости.
Если планируете его использовать, то пусть чёрный будет как можно дальше от вашего лица, например, пусть это будут брюки или сапоги.
Мимикрируйте под новую среду. Не поленитесь узнать у своего кавалера, какой образ жизни ведут его родители, что предпочитают, чем интересуются.
Возможно, его мама – творческий человек и тогда уместно будет добавить в свой образ нотки бохо или арт-деко, или, может быть, его папа – человек консервативных взглядов, и в этом случае стоит быть осторожной с фасонами и цветом.
Хотите на все сто процентов попасть в цель – поинтересуйтесь у бойфренда, где будет проходить знакомство и как выглядит это место.
Например, если вы идёте в дом его родителей, постарайтесь выбрать вещи аналогичной цветовой гаммы, схожего стилистического направления или даже попробуйте повторить отдельные элементы интерьера (в доме родителей бойфренда много винтажных вещиц – дополните и вы свой образ винтажной брошью).
Если у вас серьёзные, далеко идущие намерения, постараетесь выглядеть так, как будто вы уже являетесь частью этой семьи и разделяете их взгляды и принципы (хотя это может быть и не так).
Негласный дресс-код знакомства с родителями предполагает определённую долю скромности и сдержанности в вашем образе, поэтому не стоит выбирать длину мини, смелые разрезы, вырезы в неожиданных местах, экстремально глубокое декольте и облегающий силуэт.
По этой же причине стоит отказаться от таких фактур и деталей как крупная и мелкая сетка, кожа, латекс, шнуровки. Возможно, ваша вторая половинка и любит данные вещи, но для знакомства с родителями они точно не подойдут.
Никакой брендомании! Даже если вы планируете произвести впечатление самодостаточной, успешной девушки, кричащее обилие брендов на вас будет только раздражать ваших собеседников.
Поэтому вне зависимости от цены вещей, предпочитайте те предметы, на которых нет известных логотипов крупным планом.