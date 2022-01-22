Знакомство с родителями жениха: что лучше всего надеть

Знакомство с родителями будущего жениха – важный и зачастую весьма волнительный процесс.

Фото: @alexandralapp @alexandralapp

Собираясь на данное мероприятие, девушки нередко сталкиваются со сложным выбором: что же именно надеть, чтобы произвести удачное, благоприятное впечатление на практически незнакомых людей, которые, возможно, будут настроены критично?

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Colady расскажет, что надеть на знакомство с родителями жениха.

Форма и фактура

Знакомство с родителями – это тот самый случай, когда действует принцип «чем проще – тем лучше», поэтому выбирайте простые формы и лаконичные силуэты без сложных, экстравагантных деталей.

Хорошим решением будет минималистичное платье А-силуэта, платье-футляр или платье-рубашка. Дополните его мюлями или босоножками на невысоком каблуке, неброскими украшениями, и идеальный образ готов.

Точно так же вы можете обыграть юбку-плиссе длины миди, юбку-карандаш или сочетание блузы и брюк. Отличный лук для знакомства с родителями жениха.

хлопок;

лён;

шерсть. Важную роль играет ткань и фактура вещей. Наилучшим выбором будут различные натуральные ткани:

Так как вы хотите произвести положительное впечатление и создать образ потенциально счастливой и благополучной второй половинки, то и образ создавайте соответствующий.

Выбирайте вещи крупной вязки, объёмные свитера, кардиганы, жилеты, твидовые жакеты, одним словом, всё, что транслирует уют, спокойствие, безопасность и нежность.

Внимание – цвет!

Выбирая одежду для знакомства с родителями жениха/бойфренда, уделите особое внимание цветовой гамме: цвет является сильным месседжем и зачастую от него зависит, какое впечатление в целом произведёт ваш образ.

Удачным вариантом будут различные оттенки синего – цвета стабильности, благородства и спокойствия.

Схожими свойствами обладают природные оттенки зелёного – этот цвет действует успокаивающе, смягчает напряжённость, помогает построить доверительные отношения.

Также хорошо подойдут молочно-белый цвет, карамельный, миндальный и ореховый цвета.

Особую осторожность стоит проявить при выборе красных вещей: яркий красный ассоциируется с агрессией, напористостью и опасностью, поэтому от активного оттенка лучше отказаться.

А вот приглушённый красный (терракотовый, имбирный), напротив, может произвести благоприятное впечатление. Неплох в этом плане и винный оттенок красного, который ассоциируется со спокойствием, чёткостью и твёрдостью.

Одним из самых неоднозначных в этом плане является чёрный цвет. Хотя его и принято относить к классическим цветам, отправляясь на знакомство с родителями жениха, его лучше использовать с осторожностью, так как чёрный может производить угнетающее впечатление, а также сигнализировать о чрезмерной официальности, сухости и отстранённости.

Если планируете его использовать, то пусть чёрный будет как можно дальше от вашего лица, например, пусть это будут брюки или сапоги.

Мимикрируйте

Мимикрируйте под новую среду. Не поленитесь узнать у своего кавалера, какой образ жизни ведут его родители, что предпочитают, чем интересуются.

Возможно, его мама – творческий человек и тогда уместно будет добавить в свой образ нотки бохо или арт-деко, или, может быть, его папа – человек консервативных взглядов, и в этом случае стоит быть осторожной с фасонами и цветом.

Хотите на все сто процентов попасть в цель – поинтересуйтесь у бойфренда, где будет проходить знакомство и как выглядит это место.

Например, если вы идёте в дом его родителей, постарайтесь выбрать вещи аналогичной цветовой гаммы, схожего стилистического направления или даже попробуйте повторить отдельные элементы интерьера (в доме родителей бойфренда много винтажных вещиц – дополните и вы свой образ винтажной брошью).

Если у вас серьёзные, далеко идущие намерения, постараетесь выглядеть так, как будто вы уже являетесь частью этой семьи и разделяете их взгляды и принципы (хотя это может быть и не так).

Что надевать не стоит

Негласный дресс-код знакомства с родителями предполагает определённую долю скромности и сдержанности в вашем образе, поэтому не стоит выбирать длину мини, смелые разрезы, вырезы в неожиданных местах, экстремально глубокое декольте и облегающий силуэт.

По этой же причине стоит отказаться от таких фактур и деталей как крупная и мелкая сетка, кожа, латекс, шнуровки. Возможно, ваша вторая половинка и любит данные вещи, но для знакомства с родителями они точно не подойдут.

Никакой брендомании! Даже если вы планируете произвести впечатление самодостаточной, успешной девушки, кричащее обилие брендов на вас будет только раздражать ваших собеседников.