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3 часа назад

Умер французский модельер Тьерри Мюглер

Французский модельер Тьерри Мюглер умер на 74-м году жизни
Фото: News.ruNews.ru

Умер французский модельер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер. Ему было 73 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице модельера в социальной сети Instagram.

Мы опустошены и сообщаем о том, что из жизни ушёл мистер Манфред Тьерри Мюглер. Покойся с миром , — говорится в сообщении.

Представитель Мюглера Жан-Батист Ружо сообщил AFP, что смерть модельера наступила от естественных причин.

Mюглер родился в 1948 году в Страсбурге. С детства увлекался классическим танцем, в 14 лет был принят в кордебалет Рейнской оперы. Заинтересовавшись дизайном, некоторое время учился в Страсбургской школе декоративных искусств, намереваясь заняться дизайном интерьеров. В 1969 году Мюглер переехал в Париж, где начал работать модным стилистом.

В 1973 году Мюглер выпустил свою первую коллекцию одежды, в основу которой было положено сочетание классики и современности. Мировая известность пришла к Мюглеру в 1980-х годах. В 1992 году он учредил собственный парфюмерный бренд. В 2002 году Мюглер покинул пост креативного директора собственного дома моды, однако продолжал шить одежду и устраивать показы.

Ранее сообщалось, что в Италии в возрасте 91 года скончался известный кутюрье, основатель модного дома Cerruti 1881 Нино Черрути.

Мода,Нино Черрути,France-Presse,
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