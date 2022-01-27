Минобороны передаст Музею блокады Ленинграда свои помещения площадью в 1 400 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ в соответствии с поручением президента России Владимира Путина передает свои помещения на набережной реки Фонтанки площадью 1 400 кв. м в пользование Музею обороны и блокады Ленинграда. Для тех же целей город приобрел в государственную собственность нежилые помещения общей площадью 299,5 кв. м в здании в Соляном переулке, доложил главе государства губернатор Александр Беглов, сообщила в четверг пресс-служба Смольного.

"В настоящее время Министерство обороны РФ передает для нужд музея принадлежавшие ведомству помещения площадью 1 400 кв. м на набережной реки Фонтанки. Также городом приобретены в государственную собственность нежилые помещения общей площадью 299,5 кв. м в здании в Соляном переулке, д. 9. Александр Беглов отметил, что работа по развитию музея продолжается. Музею передан павильон (кинотеатр "Глобус") на территории московского парка Победы. Выделено финансирование на проведение первого этапа создания экспозиции, посвященной блокадному Ленинграду 1942 года", - говорится в сообщении.

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Владимир Путин лично распорядился выделить 150 млн рублей из резервного фонда на создание новой экспозиции музея в историческом здании блокадного музея, и во многом благодаря его поддержке этот проект был реализован.

"От имени петербуржцев Александр Беглов поблагодарил Владимира Путина за помощь и поддержку в развитии города. Особые слова благодарности он передал от ветеранов за визит в наш город в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - отмечается в сообщении.