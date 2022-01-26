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1 час назад

«Сбер» обошел Ferrari по силе бренда

Investing.com — Британская организация Brand Finance представила рейтинги самых дорогих, быстрорастущих и сильных брендов мира, пишет РБК.

Самым дорогим брендом стал Apple (NASDAQ:AAPL): его стоимость эксперты оценили в $355 млрд, за год она выросла на 35%.

Самым быстрорастущим брендом был признан TikTok: с $18,5 млрд в 2021 году его стоимость увеличилась до $59 млрд — на 215%.

Самым быстрорастущим сектором второй год подряд становится фармацевтический. Число таких брендов в топ-500 самых дорогих поднялось с четырех до восьми, а их стоимость увеличилась на 94%, до $52 млрд. Самый дорогостоящий из них — Johnson & Johnson.

Brand Finance подсчитывает также Brand Strength Index («рейтинг силы бренда») на основе объема инвестиций, доли акционеров и показателей эффективности бизнеса.

Российский «Сбер (MCX:SBER)» в этом году сохранил рейтинг на уровне AAA+ и сместил Ferrari с позиции самого сильного бренда в Европе: его BSI составил 92,3 из 100 возможных. «Сбер» стал самой дорогой российской торговой маркой в рейтинге. Бренд поднялся с 181-го места на 156-е.

Самым сильным брендом в мире остается китайский WeChat (BSI — 93,2).

Текст подготовила Яна Шебалина

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