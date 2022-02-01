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1 час назад

Dolce & Gabbana отказался от натурального меха

Итальянский дом моды Dolce &amp; Gabbana с 2022 года не будет использовать натуральный мех и ангорскую шерсть при создании своих коллекций, пишет Vogue Business.

Dolce & Gabbana отказался от натурального меха
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Об этом заявил руководитель группы по коммуникациям и маркетингу в модном доме Феделе Узаи. По его словам, Dolce &amp; Gabbana будет производить одежду и аксессуары из экомеха. Причём модный дом продолжит работать с мастерами по выделке мехов, чтобы рабочие места сохранились.

Феделе Узаи:

Мы работаем над созданием более устойчивого тренда на будущее, в котором использование меха животных не может рассматриваться. Мода играет важную роль в социальной ответственности, которую необходимо продвигать и поощрять.

С 2020 года Versace отказался от использования в своих модных коллекциях кожи кенгуру, а дом Моды Prada &ndash; от меха. Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу натурального меха в начале 2021 года. А в конце 2021 года власти Италии официально запретили разведение пушных зверей для получения меха в стране в целом.

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