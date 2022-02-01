Dolce & Gabbana отказался от натурального меха

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana с 2022 года не будет использовать натуральный мех и ангорскую шерсть при создании своих коллекций, пишет Vogue Business.

Фото: Sostav.ru Sostav.ru

Об этом заявил руководитель группы по коммуникациям и маркетингу в модном доме Феделе Узаи. По его словам, Dolce & Gabbana будет производить одежду и аксессуары из экомеха. Причём модный дом продолжит работать с мастерами по выделке мехов, чтобы рабочие места сохранились.

Феделе Узаи:

Мы работаем над созданием более устойчивого тренда на будущее, в котором использование меха животных не может рассматриваться. Мода играет важную роль в социальной ответственности, которую необходимо продвигать и поощрять.