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3 часа назад

Модные редакторы перечислили главные тренды весны 2022 года

Модные редакторы перечислили главные веяния моды на весну 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте портала Who What Wear.

Названы главные тренды весны 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь журналисты заявили, что особенно актуальными грядущей весной станут графические принты, в частности, предметы гардероба в разноцветную полоску. Помимо них, в моду войдет одежда, на ткань которой беспорядочно нанесены буквы. Подобные расцветки эксперты советуют сочетать с более нейтральными вещами.

Согласно материалу, трендами станут наряды, полностью состоящие из джинсовых вещей, а также одежда, которая выполнена в технике пэтчворк из разноцветных лоскутов ткани. По мнению экспертов, вещи из денима можно будет заменять нарядами из винила.

Кроме того, в список попали корсетные топы, украшения и фурнитура с жемчугом. В то же время самым модным цветом редакторы назвали яркие оттенки зеленого.

В феврале журналисты Page Six перечислили главные тренды 2022 года. В моду войдут предметы гардероба, на которые нанесены логотипы именитых брендов. Помимо этого, в нынешнем сезоне популярность обретет искусственный мех, оверсайз-одежда и гендерно-нейтральные вещи.

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