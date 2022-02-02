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2 часа назад

МТС снова вошел в Топ-10 самых дорогих российских технологических брендов

Компания Brand Finance, специализирующаяся на исследованиях стоимости мировых брендов, выпустила ежегодный отчет Global 500 за 2022 год. В нынешнем году из технологических, IT и телеком-компаний в первую двадцатку рейтинга попали МТС — девятое место, «Яндекс» — десятое место, «Мегафон» — 13-е место, «Росатом» — 17-е место, «Ростелеком» — 18-е место и «Билайн» — 19-е место.

В российском Топ-20 списка Brand Finance представлены в основном сырьевые гиганты, из банков — «Сбер» — первое место и ВТБ Банк — седьмое место. Из предприятий транспортного сектора — РЖД — пятое место и «Аэрофлот» — 14-е место. Из торговых сетей — «Пятерочка» — шестое место и «Магнит» — восьмое место.

В отчете уточняется, что общая стоимость 50 самых дорогих брендов России в 2021 году выросла на 4% по сравнению с 2020 годом.

Brand Finance — одна из ведущих в мире независимых консалтинговых компаний. Проект нацелен на оценку стратегий игроков рынка в области брендинга.

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