СберМегаМаркет открыл первые собственные пункты выдачи заказов в регионах Волго-Вятского банка Сбербанка

Пункты выдачи заказов мультикатегорийного маркетплейса СберМегаМаркет, входящего в экосистему Сбера, открылись в четырех регионах присутствия Волго-Вятского банка — в Казани, Набережных Челнах, Перми, Ижевске, Кирове. В пяти городах появились 30 точек обслуживания клиентов в формате собственных пунктов.

До этого СберМегаМаркет выдавал заказы своим покупателям через офисы Сбера, постаматы и курьерские службы. А теперь их можно получить в пунктах выдачи заказов СберМегаМаркета — там же примерить товар, воспользоваться услугой частичного выкупа.

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Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— Нам важно создать максимально комфортные условия для покупателей СберМегаМаркета. Поэтому мы планируем расширять количество пунктов выдачи заказов по всем регионам Волго-Вятского банка Сбербанка. Ведь маркетплейс от Сбера стремительно набирает популярность, посещаемость онлайн-площадки — более 15 млн пользователей в месяц, на ней представлены 3,5 миллиона товаров и ассортимент постоянно увеличивается. Поэтому совместно с сервисом мы должны выстроить удобную систему получения и примерки товаров и преобразить клиентский опыт миллионов людей!

Виктория Фролова, руководитель по коммуникациям маркетплейса СберМегаМаркет:

— Мы активно развиваемся, расширяем ассортимент товаров на площадке и наблюдаем существенное увеличение как клиентов в регионе, так и их активности. Количество заказов в Волго-Вятском регионе в четвертом квартале 2021 года увеличилось в 2,6 раза по сравнению с третьим кварталом 2021. Развитие собственной сети пунктов выдачи позволит нам стать более конкурентоспособными и повысить уровень сервиса в регионе.

Важно, что клиенты Сбера могут оплачивать до 99% стоимости покупок на СберМегаМаркете за счет бонусов "Спасибо". Для пользователей подписок Сберпрайм и Сберпрайм+ доставка товаров из маркетплейса — бесплатная. Кроме того, в онлайн-магазине действует система кешбэка — и бонусами снова можно расплачиваться при покупках на СберМегаМаркете. Действует скидка на первый заказ. Подробнее — на СберМегаМаркете.