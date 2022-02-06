Почему в соцсетях восхищаются стилем русских из 90-х

Эстетика под названием slavic bimbo («славянская фифа») захватывает TikTok и Instagram. По хэштегу #russianbimbo в соцсетях размещают уроки, которые научат одеваться в стиле «жены русского мафиози».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тренд возник в TikTok, когда пользователи начали отмечать разницу в культурах жителей Восточной Европы и США. Последние любят комфорт: могут прийти на деловую встречу в трениках и кроссовках, по магазинам ходят в спортивных легинсах и свитшотах. Пользователи отмечают, что девушки из России, Украины, Беларуси и Польши живут по другим правилам. Они считают, что выглядеть хорошо, дорого и элегантно нужно в любой ситуации, чтобы не ударить в грязь лицом.

Стереотипный образ "жены русского бандита" сформировался в 90-е, когда в США приехало множество людей из бывшего СССР и Чехословакии. Многие успели заработать в новом мире, а потому показывали достаток так, как умеют: покупая дорогие шубы, сапоги и украшения.

Обязательные элементы slavic bimbo: пышные шубы, меховые жилетки и высокие шапки (в современном мире — из искусственного меха) ; мини-юбки и платья на темные колготки.

(в современном мире — из искусственного меха) На ногах — исключительно шпильки или сапоги на платформе, на лице — солнцезащитные очки.

@angelikaplutka

Slavic bimbo даже в магазин одевается, как на праздник, носит много ювелирных украшений и дорогие кожаные перчатки . Особенно девушки любят декоративные крестики.

. Особенно девушки любят декоративные крестики. Макияж — обязательно яркий, с кирпичной или коричневой помадой, толстыми стрелками и темными бровями.

«Жена бандита» также любит делать длинные блестящие ногти, наращенные ресницы и накаченные губы.

Кадр из фильма "Брат 2"

Наконец, slavic bimbo постоянно носит в дорогой сумочке фляжку.

В качестве вдохновения подростки используют фильмы «Брат» и «Брат 2», «Бригада», а также кадры с конкурсов красоты 90-х и модных журналов.

@syrienna

Интересно, что в славянских странах подобный стиль многим кажется моветоном и пережитком прошлого. Женщины и девушки предпочитают переодеваться во что-то комфортное, удобное и доступное.

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