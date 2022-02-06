Почему в соцсетях восхищаются стилем русских из 90-х

Эстетика под названием slavic bimbo («славянская фифа») захватывает TikTok и Instagram. По хэштегу #russianbimbo в соцсетях размещают уроки, которые научат одеваться в стиле «жены русского мафиози».
Тренд возник в TikTok, когда пользователи начали отмечать разницу в культурах жителей Восточной Европы и США. Последние любят комфорт: могут прийти на деловую встречу в трениках и кроссовках, по магазинам ходят в спортивных легинсах и свитшотах. Пользователи отмечают, что девушки из России, Украины, Беларуси и Польши живут по другим правилам. Они считают, что выглядеть хорошо, дорого и элегантно нужно в любой ситуации, чтобы не ударить в грязь лицом.
Стереотипный образ "жены русского бандита" сформировался в 90-е, когда в США приехало множество людей из бывшего СССР и Чехословакии. Многие успели заработать в новом мире, а потому показывали достаток так, как умеют: покупая дорогие шубы, сапоги и украшения.
Интересно, что в славянских странах подобный стиль многим кажется моветоном и пережитком прошлого. Женщины и девушки предпочитают переодеваться во что-то комфортное, удобное и доступное.
В соцсетях же восхищаются эстетикой — не только из-за красоты, но и из-за идеалов. Slavic bimbo — не просто "жена мафиози", а самостоятельная личность, которой не нужны мужчины. Она живет в свое удовольствие, одевается, как ей нравится, тратит деньги на себя и любимых людей