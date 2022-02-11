Не носить мини после 35 и другие стереотипы, о которых лучше забыть

О том, что возраст только цифры, можно говорить бесконечно, но сегодня речь пойдет о фактах и конкретных примерах. В Сети встречается много заблуждений на тему того, что можно носить после 35-40 лет, а что нельзя. Вокруг знаменитостей элегантного возраста разгораются настоящие скандалы, когда они позволяют себе показать фигуру или примерить новое амплуа. Мы решили провести свое модное расследование и развеять главные модные мифы на примерах звезд и первых леди.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Мини после 35

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Если напечатать в поисковой строке браузера «что нельзя носить после 35», первым пунктом обязательно будет длина мини. Психологи утверждают, что показывать ноги можно (и нужно), если это не идет вразрез с вашим восприятием себя и, конечно, дресс-кодом в конкретных ситуациях.

Но даже последнее — момент спорный: посмотрите на 68-летнюю Брижит Макрон, которая хвастается не только молодым мужем-президентом, но и стройной фигурой. А затем и на 70-летнюю Джилл Байден, первую леди США, которая и мини смело наденет, и вальяжно ногу на ногу закинет на важной встрече.

Легинсы для женщин с формами

О пышнотелых дамах в леопардовых лосинах слагают и легенды, и мемы. Фиаско с легинсами случаются часто, но пара нехитрых трюков позволит их избежать. Во-первых, они должны быть из плотного эластичного материала, который не просвечивает белье и обеспечивает утягивающий эффект. Это полезно не только на тренировке в спортзале, но и в городе, ведь легинсы в этом сезоне активно выходят на улицы. В связи с этим правило номер два: для повседневных аутфитов миксовать легинсы с удлиненным верхом — блейзером до середины бедра или джемпером.

Джинсы скинни

Однажды реклама джинсов Calvin Klein с Брук Шилдс взорвала модный мир — тогда ей было 15. Спустя 41 год актриса вновь появилась в рекламной кампании коллекции из денима, на этот раз у Jordache. На этом фото ей 56 лет, она демонстрирует не только отличную фигуру, но и растяжку. Кажется, ответ на вопрос о скинни для тех, кому «за», отпадает сам собой.

Хищные принты

Леопардовый и другие хищные принты подчиняются правилам, но к возрасту они не имеют никакого отношения. Удешевить образ и сделать его вульгарным может только неправильный «окрас», некачественные материалы и неудачные сочетания. А за стильными примерами можно обратиться к Кейт Мосс, которая мастерски миксует его в своих аутфитах, и Сальме Хайек (и кто даст ей 55?).

Дерзкие разрезы

Декольте и экстремальные вырезы от бедра подчеркнут нужное. 54-летняя супермодель и бывшая первая леди Франции Карла Бруни-Саркози демонстрировала точеные ноги в изумрудной комбинации, а 66-летняя Орнелла Мути поразила стройностью в эфире музыкального фестиваля. Вердикт однозначен: помиловать!