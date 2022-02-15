Стилисты предрекли популярность женской одежды среди мужчин

«В конечном счете любой человек может отлично выглядеть в чем угодно, независимо от того, кто исторически носил ту или иную вещь. Приятно видеть, что все больше знаменитостей и инфлюэнсеров носят одежду, которая соответствует их предпочтениям. Это открывает глаза многим, кто, возможно, даже не задумывался о гендерно-нейтральном стиле», — заявил он.