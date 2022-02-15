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1 час назад

Стилисты предрекли популярность женской одежды среди мужчин

Lenta.ru

Модные эксперты предрекли популярность традиционно женской одежды и украшений среди мужчин. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Стилисты предрекли популярность женской одежды среди мужчин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты издания обратили внимание на одну из последних публикаций в Instagram звезды популярного телешоу Love Island Джордана Хеймса. 26-летний мужчина сфотографировался в розовых брюках и укороченном свитере в сочетании с кружевными перчатками, жемчужным браслетом и кольцом цвета фуксии.

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Стилисты популярного интернет-магазина BoohooMan отметили, что сейчас в мире моды наблюдается сдвиг в сторону гендерно-нейтральной одежды.

«Мужчины начали носить вещи пастельных оттенков и юбки — мы вступаем в эпоху, когда нет ничего запретного. Этот путь проложили современные иконы стиля, такие как Гарри Стайлс, Джейден Смит и Билли Портер», — объяснили специалисты.

Директор британского производителя одежды Hawthorn Роб Уильямс согласился с этим мнением и добавил, что в данном контексте модная индустрия сделала шаг вперед.

«В конечном счете любой человек может отлично выглядеть в чем угодно, независимо от того, кто исторически носил ту или иную вещь. Приятно видеть, что все больше знаменитостей и инфлюэнсеров носят одежду, которая соответствует их предпочтениям. Это открывает глаза многим, кто, возможно, даже не задумывался о гендерно-нейтральном стиле», — заявил он.

Отмечается, что одной из главных тенденций среди мужчин в 2022 году являются пастельные оттенки и жемчужные ожерелья. По словам персонального стилиста Летиции Томассо, женские украшения годами использовались во время модных съемок знаменитостей-мужчин для глянцевых изданий.

«Я думаю, что мужчины все чаще будут появляться на красных дорожках в бриллиантовых и жемчужных ожерельях. То, что много лет назад считалось женственным, теперь стало основным элементом мужского стиля. Это и розовые топы, и обесцвеченные волосы, и цветочные принты», — заключила Томассо.

Ранее в феврале пуэрториканский рэпер Бенито Окасио, известный под псевдонимом Bad Bunny, снялся в рекламе бренда Jacquemus в женском наряде. Фотограф запечатлел хип-хоп-исполнителя на фоне бассейна и океана в различных нарядах марки ярких цветов. Так, например, знаменитость позировал в розовом мини-платье на лямках и голубых босоножках с высокими носками.

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