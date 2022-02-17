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7 часов назад

Елизавета II поможет принцу Эндрю уладить дело об изнасиловании

РИА "ФедералПресс"иещё 10

«Королева приняла решение помочь принцу Эндрю уладить его дело об изнасиловании, лично пожертвовав 2 миллиона фунтов стерлингов на благотворительность фонду Вирджинии Джуффре», – сообщает британская газета Mirror со ссылкой на источники. Принц Эндрю, герцог Йоркский является третьим ребенком и вторым сыном королевы Великобритании Елизаветы II и покойного принца Филлипа. Он оказался втянут в сексуальный скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в сексе с несовершеннолетними. Иск против Эндрю выдвинула американка Вирджиния Джуффре, она утверждает, что подвергалась сексуальному насилию со стороны принца, когда ей было всего 17 лет. Накануне обе стороны заключили внесудебное соглашение о прекращении дела. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что принц Эндрю даст Джуффре солидные отступные. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Елизавета II поможет принцу Эндрю уладить дело об изнасиловании
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
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