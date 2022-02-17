У каждого человека есть свой стиль, который со временем может меняться в зависимости от возраста или от статуса. Одежда помогает вам не только согреться в холодную погоду. С помощью нее можно показать свою индивидуальность и даже продлить молодость.
Многие женщины уверены, что для того, чтобы выглядет моложе, надо одеваться в соответствии с подростковыми трендами. На самом деле, это выглядит забавно и нелепо. Стилист Светлана (@sveta_artis) в своем TikTok дает советы женщинам старшего возраста о том, как стоит подбирать одежду. В видео она рассказала, какие предметы гардероба помогут выглядеть моложе.
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