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2 часа назад

Видео: стилист показала, что надеть, чтобы выглядеть моложе

Мира Маркина

У каждого человека есть свой стиль, который со временем может меняться в зависимости от возраста или от статуса. Одежда помогает вам не только согреться в холодную погоду. С помощью нее можно показать свою индивидуальность и даже продлить молодость.

Многие женщины уверены, что для того, чтобы выглядет моложе, надо одеваться в соответствии с подростковыми трендами. На самом деле, это выглядит забавно и нелепо. Стилист Светлана (@sveta_artis) в своем TikTok дает советы женщинам старшего возраста о том, как стоит подбирать одежду. В видео она рассказала, какие предметы гардероба помогут выглядеть моложе.

Ранее сообщалось, почему в соцсетях восхищаются стилем русских из 90-х.

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