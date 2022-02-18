Джинсы на бедрах из 2000-х вернулись в моду

Одежда с низкой посадкой, которая была особенно популярна в 2000-х годах, вернулась в моду в нынешнем сезоне. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, модное направление Y2K, аббревиатура которого расшифровывается как year 2000 («двухтысячный год»), становится актуальным среди знаменитостей в 2022 году. В частности, звезды все чаще появляются на публике в джинсах и юбках с заниженной талией, которые оголяют их живот.

Так, например, беременная певица Рианна регулярно демонстрирует округлившийся живот, гуляя по улицам Нью-Йорка в кроп-топах и джинсах на бедрах. В аналогичных кожаных брюках папарацци запечатлели актрису Джулию Фокс на показе бренда Kenzo в Париже, где она появилась в качестве гостьи с бывшим возлюбленным, рэпером Канье Уэстом.