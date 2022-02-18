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54 минуты назад

Перечислены главные модные тренды у россиян в 2022 году

Lenta.ru

Стилисты сервиса по персонализированному подбору одежды Freestylo перечислили главные модные тренды у россиян в нынешнем сезоне. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 18 февраля.

Перечислены главные модные тренды у россиян в 2022 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь специалисты заявили, что в 2022 году потребители Freestylo разделились на две категории: первые придерживаются минимализма в своем стиле, приобретая наряды нейтральных цветов. В то же время вторая группа покупателей выбирает более вычурные вещи с пайетками, бахромой, перьями и блестящими деталями.

Согласно списку, популярными у жителей России также стали мини-юбки с заниженной линией талии. Отмечается, что 19 процентов клиентов Freestylo отдают предпочтение юбкам такой длины в противовес миди- и макси-вариантам. Помимо этого, в моду вошли топы и платья с вырезами в неожиданных местах, например, на талии, ключицах или бедрах.

Кроме того, в список попали кожаные вещи, особенно актуальными в данной категории стали пиджаки, которые эксперты рекомендуют сочетать с джинсами или брюками из того же материала. В то же время мужская часть аудитории в 2022 году заинтересовалась различными предметами гардеробами с яркими принтами и футболками-поло.

Вдобавок стало известно, что одним из ключевых трендов стал интерес потребителей к локальным брендам.

«Во-первых, локальные марки стараются придерживаться принципов этичности при производстве одежды. Во-вторых, они стали чем-то средним между растиражированным масс-маркетом и люксом, и создают эксклюзивную одежду по доступной цене. Локальный производитель, как правило, дорожит репутацией, борется за клиента, за качество и уровень сервиса»,

― заключила основательница Freestylo Анастасия Таамазян.

В декабре 2021 года стилисты портала Who What Wear предрекли шесть модных трендов 2022 года. Среди них, например, присутствуют куртки мужского кроя с воротником, галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов.

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