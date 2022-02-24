Перечислены самые популярные у блогеров платья

Модные редакторы Who What Wear перечислили модели платьев, которые пользуются спросом у популярных блогеров. Подборка появилась на сайте портала.

Фото: @ruerodier @ruerodier

В первую очередь эксперты порекомендовали обратить внимание на платья с цветочным принтом. По их словам, популярными стали наряды различной длины и фасона. Подобные вещи представлены в ассортименте таких брендов, как & Other Stories, Rouje, H&M и Matteau.

Помимо этого, актуальным стало облегающее так называемое платья-лапша нейтральных цветов: черного, бежевого, белого, молочного, коричневого и других. Его можно приобрести в бутиках Abercrombie & Fitch, H&M, & Other Stories, Zara, а также Staud и Musier Paris. Вдобавок в моду вошли платья-комбинации из шелка и сатина ярких оттенков.

Кроме того, журналисты посоветовали приобрести платья, которые оформлены пуговицами в области груди. Например, французский дизайнер Жанна Дамас надела упомянутую одежду в горох в сочетании с фиолетовыми босоножками на небольшом каблуке.