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2 часа назад

Перечислены самые популярные у блогеров платья

Lenta.ruиещё 1

Модные редакторы Who What Wear перечислили модели платьев, которые пользуются спросом у популярных блогеров. Подборка появилась на сайте портала.

Перечислены самые популярные у блогеров платья
Фото: @ruerodier@ruerodier

В первую очередь эксперты порекомендовали обратить внимание на платья с цветочным принтом. По их словам, популярными стали наряды различной длины и фасона. Подобные вещи представлены в ассортименте таких брендов, как & Other Stories, Rouje, H&M и Matteau.

Помимо этого, актуальным стало облегающее так называемое платья-лапша нейтральных цветов: черного, бежевого, белого, молочного, коричневого и других. Его можно приобрести в бутиках Abercrombie & Fitch, H&M, & Other Stories, Zara, а также Staud и Musier Paris. Вдобавок в моду вошли платья-комбинации из шелка и сатина ярких оттенков.

Кроме того, журналисты посоветовали приобрести платья, которые оформлены пуговицами в области груди. Например, французский дизайнер Жанна Дамас надела упомянутую одежду в горох в сочетании с фиолетовыми босоножками на небольшом каблуке.

В декабре 2021 года стилисты портала Who What Wear предрекли шесть модных трендов 2022 года. Среди них, например, присутствуют куртки мужского кроя с воротником, галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов.

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