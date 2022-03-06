Как понять, что вы купили качественные джинсы

На первый взгляд может показаться, что джинсы за две и за пять тысяч ничем не отличаются, но на самом деле есть способы отличить качественные джинсы от тех, которые были сшиты из дешевых тканей. Даже в хороших магазинах масс-маркета могут продавать подделки, поэтому нужно всегда знать о том, как отличить хорошие джинсы. Стоит отметить, что и качественные модели можно найти за хорошую цену. В материале “Рамблера” — о том, как отличить настоящие джинсы от подделки.

Фото: Рамблер Рамблер

Качественная фурнитура

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Все джинсы должны обладать ровной фурнитурой, которую можно проверить по молнии. Она должна быть правильно пришита, не должны торчать нитки. Все надписи, которые имеются на фурнитуре, должны быть выбиты ровными буквами разборчивым шрифтом, хорошо читаться.

При примерке попробуйте сесть в джинсах. Если молния так и осталась закрытой, значит у вас в руках качественные джинсы с хорошей фурнитурой. Если молния поехала вниз и начала расстегиваться, то лучше эти джинсы не покупать, иначе придется в скором времени менять молнию.

Также стоит обратить внимание на заклепки. Они созданы не для красоты, а для того, чтобы прочнее держать ткань, поэтому с внутренней стороны их тоже должно быть видно.

Швы

Качественную одежду всегда можно определить по швам. Они должны быть прочными настолько, что их нельзя вытянуть пальцем. Кроме того, швы должны быть ровными. добросовестные производители часто делают двойной шов для того, чтобы джинсы не разошлись.

Присмотритесь на форму шва. На стыке тканей она должна изображать восьмерку. Так вы сможете определить качественные джинсы, которые точно не порвутся. Как правило, швы делаются коричневой или оранжевой нитью. Если производитель выбрал нить другого цвета, это не значит, что джинсы некачественные. Однако если при этом вы покупаете джинсы специализированной марки, то перед вами может быть подделка.

Ткань

И самый важный признак, по которому можно определить качественные джинсы — ткань. Она должна быть тяжелая. Эксперты говорят, что джинсы из настоящей ткани должны весить около килограмма. Один квадратный метр ткани весит 200-350 граммов.