Обувь на платформе вновь вернулась в моду

Обувь на платформе, которая пользовалась широкой популярностью у знаменитостей в 1970-х годах, вновь вернулась в моду в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По информации издания, в 2022 году актуальными станут различные модели данного предмета гардероба, например, ботинки, сапоги, туфли на каблуках и босоножки. Отмечается, что популяризаторами высокой обуви являются поп-певицы Леди Гага, Бейонсе, Ариана Гранде и Деми Ловато, а также хип-хоп-исполнительницы Холзи и Нормани Кордей.