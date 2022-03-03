Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+9° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
1 час назад

Обувь на платформе вновь вернулась в моду

Lenta.ru

Обувь на платформе, которая пользовалась широкой популярностью у знаменитостей в 1970-х годах, вновь вернулась в моду в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Обувь на платформе вновь вернулась в моду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, в 2022 году актуальными станут различные модели данного предмета гардероба, например, ботинки, сапоги, туфли на каблуках и босоножки. Отмечается, что популяризаторами высокой обуви являются поп-певицы Леди Гага, Бейонсе, Ариана Гранде и Деми Ловато, а также хип-хоп-исполнительницы Холзи и Нормани Кордей.

Журналисты составили список упомянутой обуви, в который включили продукцию как люксовых, так и массмаркетовых брендов. Например, в подборку попали изделия марок Steve Madden, Karen Millen, LK Bennet, Kate Spade, Edolf, Schutz, Black Daisy, Zara и ASOS.

Стефани Джерманотта,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители