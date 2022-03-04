Стилист рассказал о поднимающей настроение одежде

Чтобы не погружаться с головой в хандру, стоит обратить внимание на цвета и ткани в повседневных образах, сообщил стилист Владислав Лисовец. Так, он порекомендовал уйти от серого и черного к яркой гамме в одежде. Также специалист посоветовал отказаться от плюша и стараться выбирать более благородные ткани, вроде шелка или атласа. Своими рекомендациями о поднимающей настроение одежде стилист поделился с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Я вижу, что несмотря на ситуацию, люди все еще готовы поднимать себе и окружающим настроение с помощью ярких цветов. Тем более, в общем-то, весна»,

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— отметил Лисовец.

На его взгляд, внешний вид и цветовая гамма, которую человек предпочитает в одежде, сказываются на его психологическом состоянии и настроении окружающих.

Успокаивающие оттенки в одежде

«Чтобы не раздражать ни себя, ни окружающих и находиться в какой-то гармонии, мы берем за базу бледно-розовый, бежевый, бледно-голубой, фисташковый, то есть все спокойные пыльные оттенки. Верблюжий тоже подойдет. И миксуем их между собой. Образ с одной стороны получится свежий, а с другой стороны он не будет кричащим и не будет раздражать, а наоборот успокаивать»,

— указал стилист.

Также Лисовец порекомендовал обратить внимание на лавандовый оттенок. Он отлично миксуется с выше названной гаммой и не выглядит кричащим, добавил специалист.

Если все-таки делать выбор в пользу черного, то есть стоит разбавлять золотом или серебром, поделился Лисовец.

«Добавляйте лак в туфлях или сумке. Все-таки не нужно уходить в темноту и вгонять себя в еще большее состояние страха, депрессию, тревогу, а, наоборот, пытаться самому свой взгляд бодрить яркими цветами»,

— порекомендовал он.

Ткани для улучшения самочувствия

«Я считаю что выбор ткани на самом деле очень влияет на самочувствие. Я не люблю даже дома облачаться в спортивное, а отдаю предпочтение джинсам, потому что так я чувствую себя более ухоженным и актуальным. Так же и на улице»,

— отметил стилист.

Лисовец посоветовал уходить от домашней одежды, в особенности от плюша. «Мы только вышли из коронавируса и устали от этих треников и прочего. Украшайте себя», — порекомендовал специалист в области моды.

Мягкости образу может добавить свитер. Но носить его необходимо с благородными тканями, указал стилист. Например, комбинируя свитер с юбкой из шелка или атласа можно добиться ухоженного и грациозного образа.