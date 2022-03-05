Стилисты назвали незаменимые в весеннем гардеробе вещи

Редакторы модного портала Who What Wear назвали девять предметов одежды, различные комбинации которых помогут создавать стильные образы в течение весеннего сезона. Соответствующий материал появился на сайте издания.
В список экспертов вошли как новинки из ассортимента модных брендов, так и вещи из дизайнерских коллекций прошлых лет. По мнению специалистов, тем, кто хочет выглядеть модно в нынешнем сезоне, но не желает полностью обновлять содержимое гардероба, стоит обратить внимание на свою старую одежду и обувь. Например, по-прежнему актуальными останутся тренчи и обувь из парусины.
При этом для создания женственных образов стилисты советуют выбирать белые блузки, джинсовые юбки средней длины и платья с пышными рукавами.
«Все мы знаем, что весна и платья сочетаются так же, как зима и дубленки, и в этом сезоне особенно популярен фасон с пышными рукавами. Носите его с колготками и ботинками, пока температура не поднимется выше»,
— посоветовали они.
Кроме того, отмечается, что в гардероб следует добавить брючные костюмы из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также комбинезоны и укороченные штаны, которые могут выступить альтернативой джинсам. В качестве стильного аксессуара редакторы рекомендуют приобрести сумку с короткими ручками.