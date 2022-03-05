Стилисты назвали незаменимые в весеннем гардеробе вещи

Редакторы модного портала Who What Wear назвали девять предметов одежды, различные комбинации которых помогут создавать стильные образы в течение весеннего сезона. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В список экспертов вошли как новинки из ассортимента модных брендов, так и вещи из дизайнерских коллекций прошлых лет. По мнению специалистов, тем, кто хочет выглядеть модно в нынешнем сезоне, но не желает полностью обновлять содержимое гардероба, стоит обратить внимание на свою старую одежду и обувь. Например, по-прежнему актуальными останутся тренчи и обувь из парусины.

При этом для создания женственных образов стилисты советуют выбирать белые блузки, джинсовые юбки средней длины и платья с пышными рукавами.

«Все мы знаем, что весна и платья сочетаются так же, как зима и дубленки, и в этом сезоне особенно популярен фасон с пышными рукавами. Носите его с колготками и ботинками, пока температура не поднимется выше»,

— посоветовали они.