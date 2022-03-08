Кладовки на удаленке: как правильно хранить зимние вещи

Пришла весна, теплое солнышко настойчиво напоминает: пора убирать зимние вещи в «долгий ящик». О том, как правильно организовать хранение пальто, курток, шуб и сапог, «Вечерней Москве» рассказала эксперт по домоводству Наталья Бажутина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Важно настроиться на неспешность. Не нужно ставить себе жесткий план: разберу все зимние вещи за выходные! Действуйте с чувством, с толком, с расстановкой . Внимательно просмотрите всю верхнюю одежду на предмет пятен, «засалов» на рукавах и карманах, дырок, оторвавшихся пуговиц и так далее. Особенно имеют значение загрязнения. Если вещь испачкалась недавно — например, жиром, соком, едой, удалить это будет нетрудно — при помощи современных моющих средств. Если пятно не выводится в домашних условиях — проконсультируйтесь в химчистке. Закажите пятновыводку там. Сегодня эта процедура стоит около 500 рублей. Главное — не откладывать решение проблемы. Некоторые пятна после нескольких месяцев «отдыха» в кладовке «приживаются» намертво. Придется выбрасывать одежду.

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Позаботьтесь, чтобы вещи, которые вы прячете до следующей зимы, были старательно отстираны — возможно, даже с кондиционером. Это касается главным образом свитеров, джемперов, водолазок — особенно если в их составе есть синтетика. Оставленные надолго в шкафу не очень хорошо отстиранные вещи приобретают неприятный, затхлый запах. Дополнительно застраховаться можно, положив в стопки одежды саше с ароматическими травами.

Перчатки, платок клади в мешок

Для каждого вида зимних аксессуаров — шарфов, платков, вязаных шапок и перчаток — нужно выделить отдельный контейнер или тканевый мешок. К изделиям из натуральных материалов не забываем подложить средство от моли. Важный момент: все предметы должны быть идеально высушенными, чтобы не появился неприятный запах.

Большая стирка

Перед закладкой в машинку курток или пуховиков жирные пятна и самые загрязненные участки — обшлага, воротник, места вокруг молнии и карманов — обрабатываем моющим средством и оставляем на 15–20 минут. Идеально подойдет жидкость для мытья жирной посуды. Фурнитуру обматываем пищевой пленкой, выворачиваем вещь наизнанку и застегиваем молнию.

Зимняя обувка

Кроссовки — один из всесезонных видов обуви. Некоторые носят их с ранней весны до поздней осени с теплыми носками. Бывают и специальные кроссовки на меху. Можно ли эту обувь стирать в машинке? Общие рекомендации такие: зимние кроссовки стирать нельзя ни в коем случае, также не годится домашняя стирка любым кроссовкам с кожаными и замшевыми элементами. Причем искусственная кожа тоже не переносит машинку-автомат. Зато тканевые изделия можно стирать без ущерба для качества.

Вдруг летом сгодится

Часто, разбирая вещи на рубеже сезонов, мы не можем отделить «зимнее» от «летнего». Достаточно ли «зимний» джемпер из тонкой шерсти, который может пригодиться и прохладным летом? Для «неопределившейся» одежды эксперт советует отвести особое место в шкафу. Однако однозначно теплые вещи все-таки лучше убрать подальше. Плотные свитеры, рейтузы, шерстяные платья, брюки и джинсы на подкладке все лето будут создавать в шкафу неразбериху.

Гардеробная в аренду

Сегодня все более популярны «кладовки на удаленке»: снимаем маленькую комнатку и складываем туда все сезонные вещи. Аренда бокса площадью до трех метров стоит чуть более 2000 рублей в месяц, зато любимая шубка проведет лето в прохладе: сложите вещи в коробку и передайте специалистам.

Дайте воздуха

Натуральную шерсть нельзя хранить в целлофановых пакетах и пластиковых контейнерах. В «затхлом помещении» вещи приобретут неприятный запах. Поэтому шерстяные свитеры лучше сложите неплотной стопкой и не кладите сверху ничего тяжелого.

Домашнее хранилище

Шубы любят прохладу. Норку можно аккуратно сложить в пакет и поместить в морозилку (если объемы камеры позволяют). Но длинный мех помнется, если хранить его «всмятку». Поэтому на песца и енота надевают тканевые чехлы и вешают в шкаф, не слишком прижимая друг к другу. И кладут в чехол средство от моли. Эффективны саше с лавандой и апельсиновая кожура.

Положитесь на плечики

Узкие пластиковые и деревянные вешалки (фото вверху) не подходят для долгого хранения вещей из тонких и натуральных тканей, поскольку растягивают одежду. Выбирайте вешалки с широкими плечиками. Раскладывать и развешивать одежду удобнее по принципу: от тяжелого, темного и длинного к более легкому и светлому.

Волшебный пакет

Вакуумный пакет — идеальный способ компактного хранения. Однако, чтобы вещи — особенно пуховики — не помялись в них слишком сильно, лучше не забивать пакеты плотно и откачивать воздух не полностью, а только на две трети.

Экомех непривередлив

Модный экомех не такой «капризный» в хранении, как натуральный. Но в вакуум его помещать не рекомендуется. Могут образоваться «роковые» заломы, которые потом не разгладить. Манто храним в висячем виде в бумажных пакетах.

Береги сапоги!

Чтобы сапоги и ботинки до осени сохранили форму, нужно набить их газетами или хотя бы пакетами. Голенище сапога можно заполнить свернутой в трубку гибкой разделочной доской. Набор из 4 штук стоит 150 рублей. В голенище можно засунуть пластиковую бутылку. И не забудьте обработать сапоги и ботинки специальным антибактериальным составом.

Шапки по коробкам

Меховые шапки и шляпы из натуральных тканей хранятся в картонных коробках или в плотных тканевых мешках. Для лучшего сохранения формы наполните их бумагой.

Драгоценный пуховик

Стирка пуховика — особое искусство. Эти изделия кладут в машинки-автоматы строго отдельно от другой одежды. При температуре не выше 40 градусов и режиме отжима не более 400 оборотов. Также устанавливаем функцию дополнительного полоскания. Чтобы наполнитель не сбился в комки, используем при стирке специальные мячики (продаются в хозяйственных магазинах). Их можно заменить теннисными мячами или клубками ниток, помещенными в носок. По одному шарику кладем в боковые карманы, еще два — прямо в барабан машины. Сушим пуховик только в горизонтальном положении. Также следует помнить, что для белых курток теннисные мячики не годятся: могут испачкать изделие.

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