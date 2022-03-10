Как кибермошенники используют H&M и Zara в своих схемах

Как уход брендов из России, так и временная приостановка их деятельности подсказали мошенникам новую схему обмана. О ней соотечественников предупредил Сергей Трухачев, руководитель блока специальных сервисов ИБ-компании Infosecurity. Его слова приводит издание «Газета.Ru».

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В российском сегменте интернета появилось несколько десятков веб-страниц с названиями популярных магазинов – Nike, Zara, H&M, Pull&Bear, Ikea, а также премиальных брендов Balenciaga, Gucci и Chanel. По мнению эксперта, все эти домены, скорее всего, являются заготовками для фишинговых сайтов, с помощью которых мошенники будут выманивать деньги у покупателей.

«Число подобных ресурсов продолжит расти в ближайшие месяцы, поскольку спрос на импортные товары остается, а получить их официально негде», — предупредил Трухачев.

Наполнение фишингового сайта может практически точь-в-точь соответствовать ресурсу компании. Но, например, ценовая политика будет установлена иная. Сергей Трухачев призвал россиян быть внимательными и придерживаться стандартных правил защиты от мошенников:

«Не торопиться, перепроверять информацию и думать головой».