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54 минуты назад

Как кибермошенники используют H&M и Zara в своих схемах

Мира Маркина

Как уход брендов из России, так и временная приостановка их деятельности подсказали мошенникам новую схему обмана. О ней соотечественников предупредил Сергей Трухачев, руководитель блока специальных сервисов ИБ-компании Infosecurity. Его слова приводит издание «Газета.Ru».

Как кибермошенники используют H&M и Zara в своих схемах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В российском сегменте интернета появилось несколько десятков веб-страниц с названиями популярных магазинов – Nike, Zara, H&M, Pull&Bear, Ikea, а также премиальных брендов Balenciaga, Gucci и Chanel. По мнению эксперта, все эти домены, скорее всего, являются заготовками для фишинговых сайтов, с помощью которых мошенники будут выманивать деньги у покупателей.

«Число подобных ресурсов продолжит расти в ближайшие месяцы, поскольку спрос на импортные товары остается, а получить их официально негде», — предупредил Трухачев.

Наполнение фишингового сайта может практически точь-в-точь соответствовать ресурсу компании. Но, например, ценовая политика будет установлена иная. Сергей Трухачев призвал россиян быть внимательными и придерживаться стандартных правил защиты от мошенников:

«Не торопиться, перепроверять информацию и думать головой».

Ранее мы рассказывали о том, как отвечать на звонок мошенников.

Мода,Ikea,Chanel,
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