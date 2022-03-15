Звезды, которые любят выглядеть вызывающе

Блестки, доминатрикс и глубокие вырезы – эти звезды явно знают, как привлечь к себе внимание.

Мы вспомнили звезд, которые любят откровенные образы.

Вера Брежнева

WMJ.ru

Веру Брежневу любят за ее женственные и нежные повседневные образы, но певица всегда умудряется сделать их сексуальными. Открытые части тела часто мелькают в ее социальных сетях. Для сценических выступлений она выбирает сногшибательные юбочные костюмы, расшитые камнями в стиле Paco Rabanne.

Ольга Бузова

WMJ.ru

Ольга Бузова всем известна своей любовью к эпатажу. Платье – ее любимый предмет гардероба, певица часто экспериментирует с длиной и глубокими вырезами. Стоит вспомнить только ее последний новогодний лук: платье с повязками для чулок. Ольга любит носить трендовые сложные вырезы, есть чем вдохновиться.

Оксана Самойлова

WMJ.ru

Оксана Самойлова, несмотря на то, что семейный человек, охотно делится фотографиями в бикини в своих социальных сетях. Девушка очень любит глубокие вырезы, пуш-ап и кроп-топы. Рекомендуем брать пример в подчеркивании достоинств у Оксаны. Ее образы всегда яркие и запоминающиеся.

Ксения Собчак

Да, как ни странно, Ксения тоже оказалась среди звезд, любящих вызывающие образы. Смелая по своей натуре, светская львица не боится прятать шикарную для своего возраста фигуру. Ксения часто выбирает кожаные предметы гардероба, леопардовый принт и элементы стиля доминатрикс. При умелом сочетании такие вызывающие решения могут выглядеть уместно и стильно.