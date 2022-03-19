Зачем на самом деле нужны стельки

По статистике, только у 30% людей нет проблем с ногами (различные формы плоскостопия, нарушение кровообращения, мозоли, шишки и другие отклонения). "Рамблер" выяснил, действительно ли проблемные ноги можно спасти с помощью стелек.

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Если вдруг заболели колени или стопы, лучше сразу обратиться к врачу. Вряд ли такая проблема пройдет самостоятельно. А врач сможет порекомендовать специальные стельки. Многие не верят в их свойства и зря.

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В чем смысл

Ортопедические стельки важны для людей с плоскостопием, артритом стопы и колен. Но чтобы заметить влияние стелек на опорно-двигательный аппарат, необходимо носить их каждый день. Не менее важно правильно подобрать стельки, чтобы не навредить организму.

Стельки – это дорого?

Ортопедические заболевания требуют дорогостоящего лечения, а стельки представляют собой самый дешевый метод их профилактики и коррекции. Носить их можно долго, поэтому это во много раз дешевле, чем любое другое лечение, занятие массажем и фитнесом.

Это неудобно

Правильно подобранные стельки избавят от боли, окажут лечащие свойства, идеально подойдут вашим ногам и не вызовут неприятных ощущений. На адаптацию к качественной, подобранной паре стелек уйдет не больше времени, чем на привыкание к новой паре обуви.

Связь стоп и колен

Для многих людей, больные колени – ужасный недуг, огорчающий жизнь. Чтобы не болели колени, необходимо начать заботиться о своих стопах. Когда костная структура стопы изменена, она начинает терять способность к амортизации. Если не остановить этот процесс, боли в коленях вам обеспечены.

При плоскостопии человек не может стоять на ровной поверхности, из-за чего бедро выворачивается вовнутрь. Под влиянием бедренной части ноги, коленные суставы меняют свое положение и начинают неправильно работать.

Варусная деформация стоп – так называется заболевание, вызывающее многие проблемы с коленями. При этом заболевании пятки раздвинуты, а пальцы расположены близко друг к другу. Ноги приобретают форму буквы “О”, и колени подстраиваются под эти изменения, выворачиваясь в разные стороны.