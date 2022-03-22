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5 часов назад

Oriflame сокращает часть операций в России

ТАССТАССиещё 10

СТОКГОЛЬМ, 22 марта. /ТАСС/. Шведская косметическая компания прямых продаж Oriflame объявила во вторник о сокращении отдельных операций в России. Речь идет о приостановке инвестиций в маркетинг, тренинги и мероприятия, сообщается в пресс-релизе.

Компания Oriflame заявила о сокращении деятельности в России
Фото: ТАССТАСС

"В связи с рядом операционных и юридических сложностей компания Oriflame считает невозможным продолжение деятельности в России в текущей форме и вынуждена принять дополнительные меры по сокращению и приостановлению отдельных операций в России, в том числе компания приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия. Oriflame также приостанавливает возможность приобретения продукции незарегистрированными покупателями онлайн через персональный бьюти-магазин, - отмечено в сообщении. - Партнеры бренда могут продолжать вести деятельность с учетом изменений, объявленных ранее".

12 марта Oriflame объявила, что остается в России. В компании сообщили, что намерены "поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики".

У Oriflame в России есть завод с 1 тыс. сотрудников и миллионом реселлеров - "консультантов по косметике". Так называют частных лиц, которые реализуют косметику другим частным лицам посредством прямых продаж.

В 2021 году на Россию приходилось 16% продаж компании, которые составили чуть более €1 млрд.

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