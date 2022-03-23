«Оптимизма, что российская одежда заменит зарубежную, нет»

Множество зарубежных брендов одежды уходят из России: Zara, H&M, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutt. Сможет ли отечественный производитель заполнить нишу и снабдить россиян качественными и стильными вещами? «Рамблер» задал этот вопрос владельцам российских брендов одежды и экспертам в области моды.

«Выжить на рынке смогут далеко не все»

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Валерия Леонтьева, стилист, аналитик моды

Оптимистичных прогнозов, что российские и белорусские бренды способны заменить зарубежные, нет. К сожалению, мы столкнулись с кризисом индустрии легкой промышленности лицом к лицу.

Российский рынок одежды держался на качественной системе логистики и поставщиков. Качественные ткани для премиум-сегментов — это Европа, для брендов среднего ценового сегмента и уровня масс-маркет в целом очень подходили ткани из Китая. Нельзя наверняка сказать, что китайский рынок исключительно плохой, а европейский — хороший. Нет. Но в современных реалиях даже рынок китайских поставщиков сейчас для России несколько затруднен.

Все это раскрыло нам глаза на откровенный провал в собственном производстве тканей и фурнитуры, которые остались на уровне советской промышленности. Оно закрывает лишь малую часть производственной необходимости по пошиву спецодежды.

Эксперты рынка моды неоднократно пытались достучаться до региональных властей, которые могли бы помочь индустрии в поставках отечественного сырья, но до сих пор развитие шло очень и очень медленно.

Белорусский трикотаж не зря стал основой для мемов, так как белорусская легкая промышленность, так же как и наша, сильно проседает. Ткани из России и Белоруссии непригодны для пошива одежды. Все, что можно сейчас найти — спецодежда и, пожалуй, постельное белье. Сейчас существует минимальная надежда на поставки тканей из Узбекистана и Китая. Но пока в условиях санкций мы, по факту, остаемся в тяжелой ситуации, где выжить на рынке одежды смогут не все.

Сегодня для нас открывается уникальный шанс создать импортозамещение в этой отрасли. Однако на это все уйдут не только годы, потребуются значительные финансовые вливания. Безусловно, требуется на это и поддержка властей, так как в нашей стране без этого тоже никуда.

«Носиться вещи будут дольше, производиться будет меньше»

Ольга Нечаева, блогер, основатель брендов By Matata, By Omg, Le Mousse

У нас в стране много русских дизайнеров, которые разрабатывают хорошие лекала и делают действительно качественные и крутые вещи. У меня собственное производство по пошиву одежды: пижамные костюмы, спортивная и одежда на каждый день.

Одно могу сказать точно: о низкой цене можно забыть, поскольку качественное сырье стоит дороже.

Конечно, теперь вещи будут носиться гораздо дольше и производить их будут в меньшем количестве. В этом есть и плюсы: не будет огромного количества людей, одетых в одно и тоже, наконец-то будет видна индивидуальность и стиль каждого.

«Себестоимость товара вырастет»

Виталий Цыганков, генеральный директор бренда спортивной одежды «Forward»

Компании, у которых собственные производственные мощности находятся на территории России, сейчас испытывают сложности. Это связано с увеличением стоимости на сырье (ткани) и комплектующие (фурнитура и прочее), которые производятся не в России.

Необходимо учитывать затраты на логистику и расчеты с поставщиками материалов — все это ведется в валюте, стоимость которой сейчас взлетела. Учитывая все эти факторы, себестоимость товара значительно вырастет.

Мы готовы занять ниши иностранных спортивных производителей за счет увеличения новых точек по франчайзингу. На данный момент мы обеспечили торговые точки новой коллекцией, у нас достаточно товара на складах и в планах нет сокращения ассортимента. Компания готова поддерживать спортивные федерации и мероприятия, обеспечивать наших спортсменов качественной экипировкой.

«Дизайнеры российских брендов ни в чем не уступают зарубежным»

Ксения Малиновская, дизайнер бренда Lucky Child

В России много отечественных брендов, производящих одежду и для сегмента масс-маркета, и для премиум-сегмента. В основном производится российский масс-маркет в Китае, Узбекистане и Турции.

Альтернатива H&M — это Ostin, Funday, Sela. Это те компании, которые производят женскую, мужскую и детскую бюджетную одежду, при этом стараются учитывать последние тенденции в дизайне.

Заменой более стильной ZARA могут быть Love Republic, Zarina, Reserved, Lime.

Для молодежи альтернативой Pull and Bear и Bershka может быть российский бренд Be Free, а также молодежные линейки Reserved и Lime.

Нежная, креативная одежда для девушек на замену Stradivarius — Lime, Love Republic. Домашнюю одежду и белье вместо Oysho и Woman Secret можно найти в ассортименте Love Republic, Consept Club, Ostin, Defile, BeFree. Премиум-сегмент вместо Massimo Dutti — это 12Stores, I am Studio, 1811, Gate 31.

В этом же сегменте представлены российские дизайнеры — Алена Ахмадуллина, Игорь Чапурин.

Дизайнеры, графики, конструкторы и технологи российских брендов ни в чем не уступают зарубежным. Коллекции также гармоничные, образы хорошо подбираются, стиль выдерживается. Особой проблемы в связи с уходом зарубежных брендов я не вижу.

Бренд, который действительно трудно заменить на российском рынке, — это японский Uniqlo. Это базовая качественная одежда, преимущественно из натуральных материалов. У них есть свои находки, которых нет у других. Например, 3D-вязка, которая позволяет делать бесшовный трикотаж, разработки гигроскопичной синтетической одежды, утепленной одежды.

«Окном возможностей воспользуются сильные бренды»

Владимир Мамут, основатель бренда детской одежды Lucky Child

В сегменте детской одежды для российских брендов сейчас наступило время огромных возможностей. Большие игроки уходят, в том числе и в сегменте одежды для новорожденных и малышей. Этим окном возможностей смогут воспользоваться сильные бренды — те, кто умеет производить много, имеет полные циклы от разработки дизайна до продажи и которые имеют минимальные проблемы с поставками комплектующих из-за рубежа.

«Российская одежда лучше отвечает потребностям российских покупателей»

Юлиана Шувалова, персональный стилист

Российское и белорусской производство одежды сможет быстро и качественно заменить зарубежные бренды. Большинство марок не могло конкурировать с зарубежными гигантами — люди почти и не знали российских брендов. Сейчас «наши» вздохнули с облегчением и усилили работу в 2 раза.