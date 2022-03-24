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1 час назад

Худеть не нужно: как дать вторую жизнь джинсам, которые стали малы

Passion.ruPassion.ru

Если мотивацией на устранение последствий зимы вы еще не зарядились, а любимые джинсы стали малы — слушайте и запоминайте! Девушка нашла способ дать вторую жизнь дениму — простой, но, как показала практика, вполне эффективный. Джинсы, которые не сходятся на талии из-за переизбытка пончиков в рационе, можно реанимировать без использования ножниц и уж точно без диет.

Худеть не нужно: как дать вторую жизнь джинсам, которые стали малы
Фото: UnsplashUnsplash

Пользователь Сети купила джинсы в секонд-хенде. Девушка призналась, что обычно носит 12-й размер, но из-за отсутствия альтернативы купила 10-й, который едва на ней сошелся. И провела эксперимент: надела джинсы и пошла в них в душ. Затем дала им высохнуть на воздухе и примерила — пара сидела идеально.

Лайфхак явно пригодится: в этом сезоне скинни-джинсы ультранизкой посадки отпраздновали свое триумфальное возвращение из 2000-х.

Впрочем, гиперобъемные бойфренды, нарочито небрежно спущенные на бедра, тоже в числе фаворитов. Их носят самые модные девушки во главе с Ириной Шейк, Хейли Бибер, Беллой Хадид. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Мода,Белла Хадид,Ирина Шейк,
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