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2 часа назад

Названа модная замена джинсам скинни

Lenta.ruLenta.ru

Эксперт по дениму Келли Харрингтон и редактор Net-a-Porter Либби Пейдж назвали пять видов брюк, которые заменят джинсы скинни в 2022 году. Соответствующий материал приводит Еlle.

Названа модная замена джинсам скинни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно мнению специалистов, мешковатые, расклешенные джинсы и модели прямого кроя будут лидировать на рынке в нынешнем сезоне. Кроме того, модными станут брюки из денима, окрашенные в светлые тона. Указанный дизайн поможет освежить образ и понравится приверженцам минимализма, рассказали специалисты.

Помимо этого, собеседники издания считают, что в трендах окажутся штаны из переработанных материалов. Подобная тенденция наблюдается благодаря увеличению осведомленности покупателей о состоянии окружающей среды.

В то же время в статье привели причины, по которым джинсы скинни, которые были особенно популярны в середине 2000-х годов, «сдают позиции». Отмечается, что покупатели все чаще начали делать выбор в пользу удобной одежды.

«С возрастом мне важнее не демонстрировать худые ноги или подчеркнутую нарядом фигуру, а чувствовать себя комфортно в своей одежде»,

— высказалась блогерша Александра Стедман.

Журналисты добавили, что на угасание актуальности скинни повлияло то, что их начали изготавливать из более растяжимой ткани.

«Все испортили джегинсы. Как только джинсовую ткань стали делать слишком эластичной, она стала ужасна»,

— отметила экс-редактор рубрики об аксессуарах журнала Еlle Донна Уоллес.

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