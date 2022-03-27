На грани провала: самые странные наряды звездных мам на «Оскаре» за последние 10 лет

27 марта в зале Dolby (Лос-Анджелес, США) пройдет 94-я церемония вручения наград кинопремии «Оскар». Традиционный выход на красную дорожку знаменитого кинотеатра даже для звезд первой величины — своеобразный вызов. Недели, а то и месяцы, они (а точнее целая команда профессионалов) провели в поисках того самого наряда, украшений, варианта прически и макияжа. Но, как это часто бывает в жизни, старания не всегда приводят к желаемому результату. На мероприятиях подобного масштаба wow-эффект удается произвести почти всем — только кто-то попадает в рейтинги звезд в самых лучших нарядах (как например, в свое время беременные Оливия Уайлд и Кира Найтли), а кому-то достается участь фигурировать в антитопах. Пока звезды готовятся к новому дефиле по красной дорожке, «Летидор» предлагает вспомнить самые странные сомнительные платья звездных мам на «Оскаре» за последние 10 лет. Хелена Бонем Картер (церемония в 2011 году) В роду этой британской актрисы есть бароны, лорды и даже рыцари. Однако, вряд ли когда-нибудь Хелена Бонем Картер горела желанием надеть на светское мероприятие что-нибудь «аристократичное». Эдакая фриковатость стала в какой-то мере визитной карточной многократной номинантки на премию «Оскар». Платье от Colleen Atwood, которое Бонем Картер выбрала для главной кинопремии в 2011 году, стало чуть ли не самым «спокойным» из всех ее нарядов на выход. Правда, от этого оно не стало слишком удачным. Бархатный корсет с прорезями на рукавах, турнюр на юбке, алая лента на ноге… Образ завершался прической в духе «когда локоны вышли из-под контроля». Актриса не скрывала от журналистов, что пыталась с помощью такого наряда скрыть свои бедра. С этой задачей платье справилось. Но природную красоту звездной мамы (у Хелены Бонем Картер и режиссера Тима Бертона двое общих детей) образ абсолютно не подчеркнул. Дженнифер Лопес (церемония в 2012 году) Вообще, знаменитая певица относится к той категории звезд, которые очень редко совершают стильные промахи. Да, с выбором цвета некоторых нарядов Дженнифер Лопес модные критики не совсем согласны. К прическам Джен тоже переодически бывают вопросы. Но вот по части фасонов нарядов певица обычно «отличница». Но не на церемонии «Оскар» в 2012 году. Красотка надела на красную дорожку наряд от беспроигрышного бренда Zuhair Murad (этот ливанский модельер чуть ли не главный законодатель мод, когда речь идет о вечерних платьях). Молочно-золотистый оттенок идеально подходит к смуглой кожи певицы. Но крой платья нарушил геометрию фигуры Лопес. Вырезы на плечах, горизонтальные полосы на бедрах сделали свое дело — визуально прибавили звездной маме несколько кило. А, между прочим, спустя 2,5 года после рождения двойняшек Макса и Эмми певица была в умопомрачительной форме. Сальма Хайек (церемония в 2013 году) В том что бархат — очень коварный материал, на собственном примере смогла убедиться Сальма Хайек. С одной стороны, эта ткань прямо-таки создана, чтобы сделать образ торжественным и максимально дорогим. С другой стороны, довольно часто платья из бархата выглядят с точность до наоборот. В зоне особого риска бархатные наряды, украшенные бисером, стразами, металлом. На церемонию вручения премии «Оскар» в 2013 году актриса пришла в черном наряде в пол от Alexander McQueen. Силуэт платья идеально подчеркивал женственность форм звездной мамы (на тот момент Валентине, дочери Сальмы и Франсуа-Анри Пино, было почти 7 лет). Но бархат вкупе с «богато» украшенным золотым металлом воротом выглядел не на десятки тысяч долларов, а как довольно бюджетная копия дизайнерского творения. Джулия Робертс (церемония в 2014 году) Пожалуй, бархат — еще не самая коварная ткань. С кружевом подводных камней не меньше. Такие наряды при определенных условиях могут из торжественных превратиться в «траурные». И тут вряд ли спасут великолепные бриллианты и голливудская улыбка. Платье Джулии Робертс от Givenchy Couture на церемонии вручения наград премии «Оскар» в 2014 году сложно назвать прямо-таки неудачным. Актрисе идет черный цвет, у нее красивые руки, чтобы носить наряды с открытыми плечами. Но вот чувствует ли себя звездная мама (у Джулии дети-двойняшки) в этом образе комфортно? Некоторые модные критики отмечали, что платье несколько не вяжется с форматом премии «Оскар» — слишком уж оно «печальное». Особенно, если учесть тот факт, что в 2014 году у Джулии были все шансы подняться на сцену за золотой статуэткой (актриса была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана» за роль в фильме «Август: Графство Осейдж»). Николь Кидман (церемония в 2015 году) Если вы считали Николь Кидман весьма скучной по части стиля, значит, забыли, по меньшей мере, два ее выхода на красную дорожку премии «Оскар». В 1997 году актриса пришла на главное мероприятие в киноиндустрии в шелковом творении горчичного оттенка от Dior. Оригинальный цвет, впечатляющая вышивка, сетчатые вставки по бокам, довольно высокие разрезы на подоле сделали свое дело — творение Джона Гальяно признано одним из самых удачных и дорогих (примерно 2 миллиона долларов!) в истории оскаровских вечеринок. Спустя 18 лет Кидман опять пошла на риск — она выбрала сияющее платье прямого кроя от Louis Vuitton. Разноцветные переливы на платье напоминали чешую золотой рыбки. Но сказки на этот раз не случилось. «Чешуя» всех цветов радуги, алый пояс, бросающийся в глаза клатч, довольно массивные босоножки позволили журналистам сделать вывод, что либо обладательница премии «Оскар» уволила стилиста, либо созданием ее образа занимались дочки (на тот момент девочкам было 6 и 4 года). Кейт Уинслет (церемония в 2016 году) Оскароносная актриса никогда не кокетничает с журналистами, когда дело касается ее фигуры. Кейт Уинслет честно признает, что никогда не была худышкой, и добавляет, что абсолютно не стремится к этому. Тем не менее, к светским мероприятиям уровня премии «Оскар» звезды готовятся. Многодетная мама Уинслет — не исключение. Вот только все усилия могут быть одномоментно перечеркнуты странным нарядом… Виниловое платье от Ralph Lauren на церемонии в 2016 году «подвело» Кейт во всех смыслах. Во-первых, темная ткань уж очень бликовала и создавала эффект 3D (а это уж никак не стройнит). Во-вторых, с некоторых ракурсов наряд сборил и производит впечатление мусорного мешка. Как знать, может это и к лучшему, что на той церемонии Кейт не пришлось выходить на сцену за наградой (актриса претендовала на «Оскар» в номинации лучшая женская роль второго плана за фильм «Стив Джобс»)… Лесли Манн (церемония в 2017 году) Выбрать желтое платье для выхода на красную дорожку «Оскара» могут только очень смелые девушки. Как показывает практика, редко когда подобные образы признаются удачными. Например, журналисты отметили, что лимонно-желтый наряд Алисии Викандер от Louis Vuitton на церемонии в 2016 году, банально не позволял шведской актрисе нормально ходить, и сделал ее грудь практически плоской. А горчично-желтое платье Лесли Манн от Zac Posen и вовсе сравнили с платьем Белль из «Красавицы и Чудовища» (не в пользу актрисы, разумеется). В этом наряде всего «чересчур». Во-первых, слишком много ткани на подоле. Во-вторых, она слишком мятая. В-третьих, слишком по-детски выглядит бантик. В-четвертых, слишком «грязный» цвет. К слову, судя по фото, звездная мама (у комедиантки две дочери) вполне довольна своим стильным выбором. Правда, в 2018 году она вышла на красную дорожку в творении от того же Zac Posen, но не в «припыленном», а алом оттенке. И это выглядело куда более убедительно. Вупи Голдберг (церемония в 2018 году) Пожалуй, перед вами рекордсменка рейтингов самых неудачных платьев церемонии «Оскар». Точнее даже не неудачных, а нарядов из категории «вырви глаз». В 2018 году Вупи Голдберг решила вспомнить цветовую гамму наряда, в котором была на премии в 1993 году (зеленый атласный комбинезон с синими узорами, фиолетовый плащ-халат с салатовой подкладкой). Голдберг пришла на мероприятие в платье от Christian Siriano с цветочным принтом. Критики называли это нечто не платьем, а скатертью или шторкой для душа. Хотя звездная бабушка не обращает внимание на подобные заявления. У нее в копилке и «Оскар», и «Грэмми», и «Эмми», и «Тони». Да и странностей в жизни хоть отбавляй. Линда Карделлини (церемония в 2019 году) По всей видимости, эта актриса решила быть самой заметной звездой церемонии «Оскар» в 2019 году. Ради этой цели Линда Карделлини выбрала самое-самое платье от Schiaparelli— самое яркое, самое «пушистое», самое ассиметричное, самое открытое. Только вот эффект от этого всего получился чрезмерным. Одни сочли, что это платье уместно будет смотреться на маленьких девочках (скорее всего, тут свою лепту внесла 7-летняя дочка Линды). Другие, напротив, отметили, что подобному «халатику» место в фильмах для взрослых. Блэк Чайна (церемония в 2020 году) За звание платья с приставкой «слишком» или «чересчур» с Линдой Карделлини вполне может потягаться Блэк Чайна. На красную дорожку по случаю вручения наград «Оскар» в 2020 году светская львица пришла в бархате, стеклярусе и сапфирах. И может быть такое сочетание не оказалось бы в нашем рейтинге, но платье черное Dona Matosh оказалось уж очень пикантным. Глубокое декольте, экстремальный разрез, шлейф, яркие тату, отсутствие нижнего белья в сочетании и эполетами и укладкой волнами произвели фурор. Дважды маме Блэк Чайне советовали отложить платье до лучших времен — например, до Хэллоуина, чтобы блеснуть на празднике в роли стриптизерши. Холли Берри (церемония в 2021 год) Выход Холли Берри на красную дорожку премии «Оскар» в 2021 году с уверенность можно сказать чуть ли не самым обсуждаемым. Дело в том, что мнение модных критиков по поводу корсетного платья лавандового оттенка от Dolce&Gabbana кардинально разнились — одни включали оскароносную актрису в список самых хорошо одетых знаменитостей церемонии, другие уверяли, что огромный бант на животе испортил идеальную фигуру этой звездной мамы. Мейкапу, прическе, цветовой гамме наряда Холли Берри «Летидор» ставит твердую пятерку, а вот с бантом и правда следовало бы придумать что-то подальновиднее, чем закрывать им точеную талию экс-девушки Бонда. Фото: Legion-media.ru