Чем можно заменить тренч в текущем сезоне

Приближаются теплые весенние дни, когда можно будет снять куртки и пальто. Как правило, мы выбираем наши любимые тренчи, однако дизайнеры советуют обратить внимание на пиджаки оверсайз, которые могут стать отличной альтернативой тренчам.
Пиджаки очень удобны и никогда не выйдут из моды. Эта вещь прекрасно сочетается с многими вещами гардероба, поэтому с пиджаком можно создавать множество образов как для повседневности, так и для вечеринок и встреч с друзьями.
Дизайнеры отмечают, что пиджаки оверсайз будут актуальными не только в теплое время года. Зимой и осенью они также незаменимы.