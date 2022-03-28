Чем можно заменить тренч в текущем сезоне

Приближаются теплые весенние дни, когда можно будет снять куртки и пальто. Как правило, мы выбираем наши любимые тренчи, однако дизайнеры советуют обратить внимание на пиджаки оверсайз, которые могут стать отличной альтернативой тренчам.

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Пиджаки очень удобны и никогда не выйдут из моды. Эта вещь прекрасно сочетается с многими вещами гардероба, поэтому с пиджаком можно создавать множество образов как для повседневности, так и для вечеринок и встреч с друзьями.