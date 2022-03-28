Названы главные модные тренды «Оскара»

Редакторы People перечислили главные модные тренды 2022 года, которые знаменитости представили публике на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь журналисты заметили, что множество актеров позировали в нарядах красного и оранжевого цветов, среди них — Дженнифер Гарнер, Трэйси Эллис Росс, Симу Лю, Эми Форсайт, Кирстен Данст и другие. Кроме того, популярность обрела одежда пастельных оттенков и блестящие наряды с пайетками и стразами, заявили эксперты.

Помимо этого, по мнению специалистов, актуальными стали женские наряды, вдохновленные мужским гардеробом, о чем свидетельствует появление на мероприятии звезд в костюмах, унисекс-рубашках и смокингах. В моду также вошли платья с рюшами, в таковых премию посетили Билли Айлиш, Николь Кидман и Джада Пинкетт-Смит.

Что касается мужского стиля, в нынешнем сезоне намечен тренд на костюмы ярких цветов, а также пиджаки и брюки с различными принтами. Телезвезда Брэд Горески, например, вышел в свет в смокинге с анималистичной расцветкой, а актер Дэвид Ойелоуо — в пиджаке в желтый цветок.

В заключение модные редакторы порекомендовали обратить внимание на вещи с вырезами в области живота, а также на украшения с драгоценными камнями зеленого цвета: бриллиантами, изумрудами, сапфирами, гранатами, турмалинами, хризолитами, сфенами и цирконами.