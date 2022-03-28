Как правильно ухаживать за сезонной одеждой

С наступлением весны зимние вещи отправляются в шкаф до следующего сезона. При этом мало кто озадачивается полноценной подготовкой одежды к длительному хранению. Часто мы просто складываем любимые свитера на дальнюю полку и оставляем до холодного времени года. Все это приводит к тому, что в следующий сезон вещи уже не выглядят новыми и свежими, потому что за ними не ухаживали. Как правильно подготовить вещи к длительному хранению, чтобы они не потеряли прежнего вида, Mir24.tv рассказали эксперты.

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Как стирать вещи перед хранением?

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Мешок для стирки. Забота об одежде начинается задолго до ее правильного хранения. Те вещи, которые подлежат стирке в машине, лучше поместить в специальный мешок для стирки. Он представляет собой легкую сетчатую «авоську», которая надежно защищает одежду от деформации. Когда одежда стирается в машине без мешка, от вращения барабана она растягивается, увеличивается в размерах и может потерять свой первозданный вид. С мешком для стирки такие проблемы не грозят.

Когда вы выбираете подходящий мешок, учитывайте, что замок молнии должен быть спрятан в специальный кармашек на нем. В противном случае он будет с неприятным раздражающим звуком биться о барабан, а может и повредить деликатные ткани. И помните, что мешок нельзя забивать до отказа – во время стирки в нем должно оставаться свободное место, чтобы одежда спокойно «гуляла» внутри мешка.

Средства для стирки. При стирке важно подбирать и подходящие средства. Они отличаются в зависимости от типа ткани. Для трикотажных изделий и шерстяной одежды оптимальным будет жидкое средство, рекомендует стилист Екатерина Богданова.

«Если вам нужно отстирать стойкие загрязнения, выбирайте жидкое средство с активным кислородом. Жидкие составы быстро и эффективно распределяются по всему барабану. Даже в холодной воде они не оседают на волокнах, не делают их жесткими и не «склеивают» одежду. Такой риск существует, ведь во многих российских квартирах из кранов течет жесткая вода», – рассказывает Наталья Гамаюнова, эксперт интернет-магазина Shopping Live.

В последнее время популярность набирают специальные листы для стирки: они порционные, поэтому вы сможете экономно расходовать средство, к тому же они довольно компактны, а значит, их легко хранить в тесной ванной. Использовать такой лист максимально просто – достаточно положить его прямо в барабан стиральной машины. Вещество быстро растворится в воде любой температуры и полностью вымоется из ткани.

Уход за шерстяными тканями. «Первое и главное правило – после стирки шерстяные вещи нельзя отжимать», – напоминает Богданова. Чтобы правильно высушить одежду из шерсти, возьмите полотно ткани. Важно: по размеру оно должно быть больше, чем постиранная вещь. Положите одежду на кусок ткани и сверните в рулон – так значительная часть влаги останется на полотне и не навредит одежде. Окончательную сушку лучше производить горизонтально, периодически переворачивая одежду. Выбирайте для этого самое отдаленное от кухни место в доме – шерсть очень легко впитывает запахи, обязательно помните об этом.

Как подготовить вещи к хранению?

Итак, вещи выстираны и готовы отправляться в шкаф на хранение. Для начала аккуратно сложите сухое изделие. «Чтобы сэкономить место на полке, можно воспользоваться шаблоном, который поможет сложить одежду максимально компактно», – советует Гамаюнова. Шаблон представляет собой соединенные пластиковые панели: на центральную мы кладем одежду, а нижнюю и боковые закрываем. Теперь ваш свитер сложен аккуратно и компактно.

Вешалки. Для разных типов одежды используйте разные вешалки. Например, верхняя одежда на тонких плечиках может вытянуться и потерять форму. Здесь нужны плечики с более массивной рабочей поверхностью. Еще одно интересное решение – вешалки с вырезом под горловину. Они бережно сохраняют размеры трикотажной одежды и не растягивают ее. Такая вешалка будет особенно незаменима, если в вашем гардеробе много водолазок. Изделие достаточно тонкое, при этом прочное. Если важно сэкономить место в шкафу, такая вешалка сможет уместить несколько предметов одежды, не деформируя их.

«Качественные модели вешалок имеют специальное флокированное покрытие – даже самое легкое платье не соскользнет и не упадет на пол. Не забывайте о мерах предосторожности: флокированные пластиковые вешалки не стоит использовать с мокрой одеждой или в ванной с горячим паром», – отмечает Гамаюнова.

Мешки для одежды. Еще одно полезное приспособление, которое особенно актуально весной, – вакуумные мешки для одежды. В такой мешок можно положить, например, массивный пуховик, занимающий полшкафа. Когда вы выкачаете воздух, размер пуховика уменьшится в два-три раза и его можно будет компактно хранить в гардеробе до следующей зимы.