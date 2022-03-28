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2 часа назад

Удушающий прием: бывшая Канье Уэста в жутком платье и с сумкой с человеческими волосами

WMJ.ruWMJ.ru

Есть ли грань между костюмом для Хэлоуина и красной ковровой дорожки – лучше всего на этот вопрос ответит Джулия Фокс.

Бывшая Уэста шокировала своим видом на вечеринке после «Оскара»
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Джулия Фокс как всегда смогла всех удивить своим образом. На вечеринку от Vanity Fair в Беверли-Хиллз актриса пришла в длинном кожаном платье с открытыми плечами и «удушающим» воротником. Шею Джулии сжимала имитация человеческой кисти, которая плавным образом перетекала в зону декольте. Это платье принадлежит немецкому бренду Han Kjøbenhavn (Хан Копенгаген), название которого Джулия не смогла произнести вслух в своем интервью Vanity Fair. Дополнила актриса свой готический образ длинным пальто от Balenciaga и длинными черными кожаными перчатками.

Добавить эпатажа Джулия решила с помощью клатча с человеческими волосами черного цвета. Отвечая на вопросы в интервью, актриса мило поглаживала сумку и заявила, что ей кажется, что волосы настоящие, но она не уверена. Фирменный макияж Джулии «fox eyes» был на актрисе и в этот раз, она традиционно подготовила его самостоятельно. А прическа Джулии была в виде длинной объемной косы.

Стоит отметить, что Джулию часто спрашивают о расставание с Канье Уэстом, однако актриса всегда отвечает, что она не собирается впадать в депрессию и расстраиваться. В интервью для Vanity Fair актриса заявила, что она сильно занята работой, поэтому скучать и тосковать ей не приходится. Ее слова звучат убедительно, ведь Джулия в последнее время активно занялась съемкой обучающих видео по подготовке своих экстравагантных нарядов. Туториал Джулии о том, как сделать топ из джинс, вы можете посмотреть в нашем материале.

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