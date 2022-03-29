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2 часа назад

Блогерша раскрыла простой способ носить высокие каблуки без боли всю ночь

Lenta.ruLenta.ru

Англичанка Джорджия Бейгри раскрыла простой способ, как носить туфли на высоких каблуках без болевых ощущений. На ее TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

Блогерша раскрыла способ носить каблуки без боли всю ночь
Фото: UnsplashUnsplash

Девушка решила выяснить, как избавиться от дискомфорта при ходьбе в неудобной обуви, и проверила лайфхак, который посоветовали ей пользователи сети. Так, блогерша приобрела обезболивающий крем, используемый перед нанесением татуировок, и испытала его действие на себе.

Видео дня

На размещенных кадрах видно, как Бейгри намазала вещество на ступни, поместила их в пластиковые пакеты, которые зафиксировала с помощью скотча в области лодыжек в ожидании эффекта. После этого англичанка отправилась в ночной клуб, а по возвращении рассказала о действии препарата.

«Это сработало! Я танцевала на каблуках всю ночь, но мои ноги начали болеть только в конце, когда я ловила такси», — поделилась девушка.

Видео блогерши набрало более 500 тысяч просмотров. Часть пользователей вдохновились опробованным ею способом. «Спасибо! У меня скоро свадьба, и это спасет мои ноги», «Это правда работает!», «Самое лучшее средство, давно его применяю, когда надо надеть туфли на каблуках или новые кроссовки», — комментировали они.

Однако некоторые пользователи отметили, что у данного метода есть недостатки. «Как татуировщик, могу сказать, что от этого препарата ваша кожа может стать огненно-красной. К тому же его можно использовать только сразу после вскрытия упаковки, так что все время придется переплачивать», «Это средство действует всего несколько часов, а потом боль усиливается», — заявили юзеры.

Ранее в марте американская блогерша Лили Шокнехт показала легкий способ подогнать под фигуру джинсы маленького размера, не используя ножницы. Блогерша рассказала о данной проблеме бабушке, которая посоветовала родственнице искупаться в данных брюках. «Она сказала: "Просто поверь мне, прими в штанах душ, а затем походи в них по дому, чтобы немного растянуть. После этого дай им высохнуть на воздухе и больше не клади в сушильную машину"», — поделилась девушка.

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