Блогерша раскрыла способ носить каблуки без боли всю ночь

Англичанка Джорджия Бейгри раскрыла простой способ, как носить туфли на высоких каблуках без болевых ощущений. На ее TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

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Девушка решила выяснить, как избавиться от дискомфорта при ходьбе в неудобной обуви, и проверила лайфхак, который посоветовали ей пользователи сети. Так, блогерша приобрела обезболивающий крем, используемый перед нанесением татуировок, и испытала его действие на себе.

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На размещенных кадрах видно, как Бейгри намазала вещество на ступни, поместила их в пластиковые пакеты, которые зафиксировала с помощью скотча в области лодыжек в ожидании эффекта. После этого англичанка отправилась в ночной клуб, а по возвращении рассказала о действии препарата.

«Это сработало! Я танцевала на каблуках всю ночь, но мои ноги начали болеть только в конце, когда я ловила такси», — поделилась девушка.

Видео блогерши набрало более 500 тысяч просмотров. Часть пользователей вдохновились опробованным ею способом. «Спасибо! У меня скоро свадьба, и это спасет мои ноги», «Это правда работает!», «Самое лучшее средство, давно его применяю, когда надо надеть туфли на каблуках или новые кроссовки», — комментировали они.

Однако некоторые пользователи отметили, что у данного метода есть недостатки. «Как татуировщик, могу сказать, что от этого препарата ваша кожа может стать огненно-красной. К тому же его можно использовать только сразу после вскрытия упаковки, так что все время придется переплачивать», «Это средство действует всего несколько часов, а потом боль усиливается», — заявили юзеры.