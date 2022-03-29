Где купить идеальное нижнее белье

Продолжаем развивать тему замещения зарубежных брендов и сегодня поделимся находками, которые максимально приближены к телу. Требования к нижнему белью всегда повышенные: гипоаллергенные материалы, незаметные под одеждой швы, максимальный комфорт и эстетика. Последнее тоже важно: дизайнеры призывают не прятать кружева под одеждой и показывать их с лучших ракурсов. Вот несколько отечественных марок, в ассортименте которых можно найти белье на все случаи жизни!

Для комфорта

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Желание: качественный фактурный трикотаж, который буквально обнимает тело, продуманный крой и демократичная цена. Исполняем! Удобно, когда есть возможность инвестировать выгодно за счет единой палитры. Так, к бра можно подобрать и комфортные трусы-слипы, и велосипедки, и легинсы со штрипками — и все одного оттенка.

Архивы пресс-служб

Белье и одежда Belle You. 1. Топ 2589 руб. 2. Легинсы 3789 руб. 3. Трусы 2189 руб. 4. Велосипедки 2889 руб.

Трикотажный бра-топ — вещь настолько универсальная, что можно не стесняться носить ее и в пир, и в мир. Сверху достаточно накинуть блейзер oversize-формата или объемную джинсовку. Ультраяркие модели мы тоже нашли, еще и в комплекте со стрингами высокой посадки, с которыми ноги визуально выглядят бесконечными.

Архивы пресс-служб

Белье ПАЧЕ: бра 1500 руб, лиф 1200 руб.

На каждый день

Повседневное может (и должно) быть красивым, даже если это секрет и знаете о нем только вы. Вспомните, насколько разнятся ощущения в капроновых колготках и чулках с подвязками: уверенность в себе, которую дарят последние, не сравнить ни с чем.

Архивы пресс-служб

Белье Le Journal Intime. 1. Трусы 4300 руб. 2. Бра 7800 руб. 3. Бра 9650 руб. 4. Трусы 4300 руб.

Мы присмотрели белье из сетчатого трикотажа с компрессионным эффектом, которое снабдили плоскими швами. Удобные трусы-слипы можно смело надевать даже под силуэтное платье — никто не заметит.

Для особых случаев

На десерт мы оставили самые тонкие кружева и фасоны, которые поднимут градус соблазнительности до предела. Он будет в восторге! Здесь слова лишние — добавьте пару капель терпкого парфюма и приглушите свет.

Архивы пресс-служб

Белье Petra. 1. Трусы 3900 руб. 2. Бра 4900 руб. 3. Бра 5800 руб. 4. Открытые слипы 3200 руб.