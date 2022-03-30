5 костюмов «Круэллы», получившие «Оскар»

Благодаря потрясающим платьям для Эммы Стоун художница по костюмам Дженни Биван получила «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Каждый образ – это много часов работы и как минимум три уже созданных, но отброшенных варианта. Оцените труд и глубину проработки образов главной героини в знаменитом фильме о пути талантливой девочки к вершине мира высокой моды.

Фото: Кадр из фильма "Круэлла" Кадр из фильма "Круэлла"

Благодаря превосходным творениям для фильма «Круэлла», в особенности тщательной проработке образов главной героини Эммы Стоун, художник по костюмам Дженни Биван получила премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов на 94-й церемонии 27 марта 2022 года. Это уже третья победа Дженни Биван на «Оскаре» из 11 номинированных раз. Ранее она получила статуэтку за лучшие костюмы для фильмов «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Комната с видом». Ее конкуренты на номинацию выступали с фильмами «Дюна» и «Вестсайдская история», но работы Дженни жюри оценили выше.

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Фильм «Круэлла» рассказывает историю девушки Эстеллы (роль исполняет Эмма Стоун), которая вскоре превращается в знаменитую по фильму "101 Далматинец" злодейку Круэллу. Главная героиня стремится покорить мир моды, чему препятствует высокоменрная Боронесса (Эмма Томпсон). Для режиссера «Круэллы» Крейга Гиллеспи главная героиня имеет много общего с Александром Маккуином, который также любил обескуражить публику своими показами одежды – такое сходство редакция WMJ.ru тоже заметила.

Костюмы в фильмах это не только эстетическое дополнение, но и способ передачи характера и настроения героев. От юбок из мусора до платьев из тысяч лепестков и культового «далматинского» пальто, костюмы Круэллы – неоспоримые герои шоу. Перформансы героини Эммы Стоун также сосредоточены вокруг нарядов – чего только стоит сцена на балу, где Круэлла поджигает на себе мантию, под которой оказывается алое платье. И все же, Дженни Биван настаивает – костюмы работают хорошо только потому, что служат истории, а не сосредоточивают на себе все внимание зрителя. В своем интервью для Los Angeles Times художница по костюмам отметила, что вдохновлялась стилем 70-х и эстетикой Vivienne Westwood. Биван следовала трем основным цветам в костюмах – черный, красный и белый.

Каждое появление Круэллы — это революционный манифест, маленькая история внутри фильма. Предлагаем изучить пять самых сложных и эффектных костюмов Круэллы, которые удостоились «Оскара».

Платье трансформации

Когда Эстелла впервые появляется в роли Круэллы, она посещает Черно-белый бал Баронессы. Белая мантия героини сгорает, чтобы показать потрясающее красное платье, являющееся переработанным одного из собственных классических творений Баронессы (по фильму). Цвет платья выбран не случайно – самый протестный цвет для Черно-белого бала.

Кадр из фильма «Круэлла»

Дженни Биван признается, что она рассматривала идею реально сгорающего платья, и даже в какой-то момент разработала его макет. Однако, съмочная группа отказалась от этой идеи.

Платье вдохновлено британско-американским модельером Чарльзом Джеймсом с его спиральными силуэтами. А асимметричный верх с этого платья стал узнаваемым стилем Круэллы.

Байкерша из «будущего»

Круэлла в стиле гламурной рок-байкерши штурмует торжественный прием Боронессы на мотоцикле в мото-куртке с острыми плечами, брюках, усыпанных золотыми блестками и надписью «будущее» на лице.

Кадр из фильма "Круэлла"

Этот образ создан в эстетике 70-х годы, когда микс разных стилей был главным трендом.

Платье из мусора

На одно из мероприятий Баронессы Круэлла заявляется на мусоровозе в платье из множества различных тканей. Корсет платья сделан из газетных вырезок о самой героине.

Кадр из фильма «Круэлла»

Осознать величину всей юбки на фоне мусора удается только с отъездом мусоровоза.

Платье из тысяч лепестков

На другом из показов мод Боронессы Круэлла запирает ее в своей машине и забирается на крышу, скрывая Боронессу и почти весь ее автомобиль под своей огромной юбкой.

Кадр из фильма «Круэлла»

Художник по костюмам отмечает, что на платье около 5 тысяч лепестков органзы вышитых вручную стажерами и студентами. Сверху на Круэлле облигающий корсет с множеством орденов, на ногах как у всякой бунтарки ботинки Dr. Martens.

Далматинское пальто

Саботировав показ мод Боронессы, Круэлла устраивает свой собственный. Для торжественного триумфа художник по костюмам выбрала черно-белое остроугольное пальто.

Кадр из фильма «Круэлла»

Дженни Биван вспоминает:

"Эта сцена стала самым сложным для меня. Представить как будет выглядеть вся сцена, на которой огромное количество танцоров за спиной у Круэллы (все они в разных панк-нарядах), это огромная работа. Вариантов образов Круэллы было разработано около