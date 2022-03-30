С чем не стоит сочетать вещи из денима: советы стилиста

Какие элементы гардероба «не подружатся» с капризным материалом.

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Любимый многими материал в реальности оказывается довольно капризным. Не со всеми остальными материалами он способен гармонично ужиться. Мы решили собрать основные сочетания, которых стилисты настоятельно рекомендуют избегать.

Деним и обувь в стиле wild west

Ковбойская тема обожаема многими, тем не менее этой весной и летом от подобного сочетания стоит воздержаться, так как образ в этом стиле постепенно выходит из моды. То же самое относится и к ковбойским шляпам, а также активной бахроме на аксессуарах. Если вам хочется «дикости» в образе, лучше всего остановиться на ковбойском клёше, а летом дополните образ легкой шляпкой из соломы.

Деним и сатиновые или шелковые вещи

Исключением может стать топ в бельевом стиле, но в этом случае джинсы стоит подбирать более объемные и в светлом оттенке, идеально — в голубом. А вот струящиеся блузы и джинсовые вещи лучше носить отдельно, так как сами по себе блестящие материалы добавляют возраста, да и яркий контраст между плотностью тканей не пойдет образу на пользу.

Деним и кроп-топ

Укороченные облегающие топы плохо сочетаются со светлыми джинсами и классическими джинсовыми куртками. Еще хуже, если вы подобрали к кропу джинсы с низкой посадкой — такое сочетание будет «приветом» из нулевых, оно уже неактуально. Совсем другое дело — джинсовый оверсайз сверху и хлопковые брюки.

Total denim