С чем не стоит сочетать вещи из денима: советы стилиста

Какие элементы гардероба «не подружатся» с капризным материалом.
Любимый многими материал в реальности оказывается довольно капризным. Не со всеми остальными материалами он способен гармонично ужиться. Мы решили собрать основные сочетания, которых стилисты настоятельно рекомендуют избегать.
Ковбойская тема обожаема многими, тем не менее этой весной и летом от подобного сочетания стоит воздержаться, так как образ в этом стиле постепенно выходит из моды. То же самое относится и к ковбойским шляпам, а также активной бахроме на аксессуарах. Если вам хочется «дикости» в образе, лучше всего остановиться на ковбойском клёше, а летом дополните образ легкой шляпкой из соломы.
Исключением может стать топ в бельевом стиле, но в этом случае джинсы стоит подбирать более объемные и в светлом оттенке, идеально — в голубом. А вот струящиеся блузы и джинсовые вещи лучше носить отдельно, так как сами по себе блестящие материалы добавляют возраста, да и яркий контраст между плотностью тканей не пойдет образу на пользу.
Укороченные облегающие топы плохо сочетаются со светлыми джинсами и классическими джинсовыми куртками. Еще хуже, если вы подобрали к кропу джинсы с низкой посадкой — такое сочетание будет «приветом» из нулевых, оно уже неактуально. Совсем другое дело — джинсовый оверсайз сверху и хлопковые брюки.
Довольно вызывающий «лук», который не так часто можно встретить на городских улицах сегодня. Причем речь идет не только о куртках, рубашках из денима и джинсов, даже аксессуары из денима не сыграют вам на руку, если вы выбрали основной вещью в образе акцентные джинсы, например, с активным рисунком или вызывающего кроя. Помните, что вещи из денима могут послужить как хорошей базой, так и стать основным акцентом, а потому внимательно следите не только за обувью, но и аксессуарами, чтобы не допустить перенасыщения денимом.