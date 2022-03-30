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1 час назад

С чем не стоит сочетать вещи из денима: советы стилиста

WomanHit.ruWomanHit.ru

Какие элементы гардероба «не подружатся» с капризным материалом.

С чем не стоит сочетать вещи из денима: советы стилиста
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Любимый многими материал в реальности оказывается довольно капризным. Не со всеми остальными материалами он способен гармонично ужиться. Мы решили собрать основные сочетания, которых стилисты настоятельно рекомендуют избегать.

Деним и обувь в стиле wild west

Ковбойская тема обожаема многими, тем не менее этой весной и летом от подобного сочетания стоит воздержаться, так как образ в этом стиле постепенно выходит из моды. То же самое относится и к ковбойским шляпам, а также активной бахроме на аксессуарах. Если вам хочется «дикости» в образе, лучше всего остановиться на ковбойском клёше, а летом дополните образ легкой шляпкой из соломы.

Деним и сатиновые или шелковые вещи

Исключением может стать топ в бельевом стиле, но в этом случае джинсы стоит подбирать более объемные и в светлом оттенке, идеально — в голубом. А вот струящиеся блузы и джинсовые вещи лучше носить отдельно, так как сами по себе блестящие материалы добавляют возраста, да и яркий контраст между плотностью тканей не пойдет образу на пользу.

Деним и кроп-топ

Укороченные облегающие топы плохо сочетаются со светлыми джинсами и классическими джинсовыми куртками. Еще хуже, если вы подобрали к кропу джинсы с низкой посадкой — такое сочетание будет «приветом» из нулевых, оно уже неактуально. Совсем другое дело — джинсовый оверсайз сверху и хлопковые брюки.

Total denim

Довольно вызывающий «лук», который не так часто можно встретить на городских улицах сегодня. Причем речь идет не только о куртках, рубашках из денима и джинсов, даже аксессуары из денима не сыграют вам на руку, если вы выбрали основной вещью в образе акцентные джинсы, например, с активным рисунком или вызывающего кроя. Помните, что вещи из денима могут послужить как хорошей базой, так и стать основным акцентом, а потому внимательно следите не только за обувью, но и аксессуарами, чтобы не допустить перенасыщения денимом.

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