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38 минут назад

В плохую погоду носите джинсы в сочетании с высокими носками

runews24.rurunews24.ru

Самые отчаянные модницы при создании стильных образов обращают внимание буквально на все, в том числе на носки. Как правило, мы не обращаем внимание на них и, конечно, зря. Высокие стильные носки будут незаменимой деталью вашего гардероба в холодную погоду.

В плохую погоду носите джинсы в сочетании с высокими носками
Фото: runews24.rurunews24.ru

Достаточно часто можно встретить поклонников модных трендов, которые готовы в непогоду гулять с голыми щиколотками, но выглядит это достаточно грустно. Сочетайте джинсы с высокими носками, которые будут гармонично смотреться со всеми деталями вашего образа.

Носки можно выбрать ярких оттенков в тон других вещей, с интересными надписями и оригинальными принтами. Выбирайте по вкусу.

Мода,
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