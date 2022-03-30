В плохую погоду носите джинсы в сочетании с высокими носками

Самые отчаянные модницы при создании стильных образов обращают внимание буквально на все, в том числе на носки. Как правило, мы не обращаем внимание на них и, конечно, зря. Высокие стильные носки будут незаменимой деталью вашего гардероба в холодную погоду.

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Достаточно часто можно встретить поклонников модных трендов, которые готовы в непогоду гулять с голыми щиколотками, но выглядит это достаточно грустно. Сочетайте джинсы с высокими носками, которые будут гармонично смотреться со всеми деталями вашего образа.