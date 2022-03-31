Как носить одежду на пуговицах женщинам с пышным бюстом

Девушка раскрыла необычный способ носить одежду на пуговицах женщинам с большой грудью. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Фото: @ludawinthesky / TikTok @ludawinthesky / TikTok

По словам блогерши Люси Доусон, обладательницы объемных форм часто сталкиваются с тем, что ткань одежды на пуговицах топорщится в районе декольте и оголяет их грудь. Так, в своем ролике юзерша посоветовала застегивать две соседние пуговицы крест-накрест, чтобы избежать подобного явления.

На размещенных кадрах видно, что с помощью лайфхака блогерше удалось избавиться от упомянутой проблемы на своем красном платье. Зрители оценили ее идею в комментариях под публикацией. «Это потрясающе!», «Это действительно работает! Спасибо!», «Не могу поверить, что не знала об этом лайфхаке», «Что это за колдовство? Мне нужно было знать об этом прошлым летом!», «Это гениально», — писали они.