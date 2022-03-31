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1 час назад

Названа модная замена ботильонам в 2022 году

Lenta.ruLenta.ru

Модный редактор портала Who What Wear Эллисон Пейер назвала сапоги до колена заменой ботильонам в 2022 году. Соответствующий материал приводится на сайте издания.

Названа модная замена ботильонам в 2022 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, ботильоны, которые в последние несколько лет считались основным предметом гардероба, уступят место сапогам до середины икры, а также изделиям, голенище которых доходит до колена. Подобная обувь неоднократно была замечена на представителях уличной моды, отметила редактор.

Также, согласно материалу, изделия описанного фасона можно встретить в линейках многих брендов, в том числе Zara и Franco Sarto, где они представлены сапогами с блочными каблукам, и Staud, которые предлагают модель с острым носом, на устойчивом каблуке и с молнией, расположенной в передней части голенища.

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