Названа модная замена ботильонам в 2022 году

Модный редактор портала Who What Wear Эллисон Пейер назвала сапоги до колена заменой ботильонам в 2022 году. Соответствующий материал приводится на сайте издания.

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По словам эксперта, ботильоны, которые в последние несколько лет считались основным предметом гардероба, уступят место сапогам до середины икры, а также изделиям, голенище которых доходит до колена. Подобная обувь неоднократно была замечена на представителях уличной моды, отметила редактор.