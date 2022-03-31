На все времена: 5 образов из СССР, актуальных и сегодня

Мода меняется, но стильные находки остаются популярными многие десятилетия.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

«Железный занавес» на долгие годы отрезал советских женщин от трендов и тенденций европейской моды, но это вовсе не значит, что в СССР не было стиля. Девушки искали уникальные сочетания, вдохновлялись героинями кино, а некоторые из образов и силуэтов того времени актуальны и сейчас.

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Платье-трапеция

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Трогательный силуэт мини-платья у многих ассоциируется с Твигги, но в СССР эта модель пользовалась не меньшей популярностью. Такой наряд не сковывал движений и подчеркивал стройные ноги, поэтому платье-трапецию женщины с удовольствием носили летом. Лаконичный крой позволял надевать наряд и с босоножками на плоской подошве и с туфлями на высоком каблуке. Благодаря практичности и женственности, платье не потеряло актуальности и сейчас. Оно превращает девушку в нежную кокетку, о которой так хочется позаботиться мужчинам.

Брюки с высокой посадкой

Кадр из фильма "Служебный роман"

Практичность была главным требованием к одежде советских красавиц, поэтому брюки с низкой талией не приглянулись нашим девушкам: в них было просто неудобно. Зато расклешенные штаны с высоким поясом были в гардеробе почти каждой модницы. Именно в таких щеголяла героиня Лии Ахеджаковой в фильме «Служебный роман»: благодаря заправленной рубашке и высокой линии талии, ее ноги казались особенно стройными и длинными. Несколько лет назад брюки этого кроя вернулись на модные подиумы. Они удачно скрывают особенности фигуры, пряча животик, визуально делают выше и стройнее. А главное, такую модель можно сочетать с любой блузой или топом.

Платье в стиле пятидесятых

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Героиня Одри Хепберн в фильме «Римские каникулы» покорила тысячи зрителей хрупкой фигурой в платье с широкой пышной юбкой. Но за несколько лет до триумфа дивы в похожем наряде уже снималась Людмила Гурченко. Обладательница невероятно узкой талии с удовольствием подчеркивала ее с помощью летящих юбок, а вслед за ней такой крой полюбили и советские девушки. Позже в приталенных платьях появлялись героини и других фильмов: Ирина Муравьева и Вера Алентова блистали в картине «Москва слезам не верит», а Алиса Фрейндлих — в «Служебном романе». Фасон платья в стиле пятидесятых не сходит со страниц модных журналов почти семьдесят лет, а в последние годы такие наряды стали особенно популярными. Они идут всем без исключения! Важно лишь правильно выбрать линию талии.

Прямая юбка и футболка

WomanHit.ru

Один из самых простых вариантов наряда для офиса сегодня — прямая юбка средней длины с блузой или топом. Это сочетание появилось в конце сороковых годов, тогда промышленность не предлагала большого разнообразия, но простой силуэт, как оказалось, шел всем без исключения. Миди-юбка с высокой талией нейтрального цвета отлично сочетается с любым верхом: в офис можно отправиться в строгой блузе, а на свидание в нежном топе с открытыми плечами. Демократичная мода теперь позволяет сочетать юбку средней длины не только с туфлями, но и с кедами, поэтому носить такой наряд особенно удобно.

Укороченный жакет

Кадр из фильма "Большая перемена"