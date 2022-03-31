Раскрыта связь между любимым магазином одежды и личностью человека

Британский эксперт в области моды раскрыла связь между любимым магазином одежды человека и его характером. На эту тему она высказалась в интервью изданию The Sun.

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Саманта Харман рассказала, что одежду испанского модного ретейлера Zara предпочитают люди с хорошим вкусом.

«Когда вы совершаете покупки в Zara, вы не ищете что-то конкретное, однако всегда узнаете свою вещь. Вы не боитесь ярких цветов и причудливых форм, а также видите в одежде большой потенциал», — уточнила она.

В то же время товары британского бренда River Island, по мнению Харман, выбирают «любители повеселиться». Эксперт пояснила, что такие личности, как правило, ценят жизнь, всегда готовы хорошо провести время и не боятся экспериментировать со стилем.

Шведской марке H&M, в свою очередь, отдают предпочтение позитивные и непринужденные люди. «Лето — ваше любимое время года. Скорее всего, вы заботитесь об экологии. Однако ваш стиль может сильно зависеть от того, что вы видите в соцсетях», — заявила стилистка.

В заключение британка заверила, что одежду испанского бренда Mango чаще всего можно заметить на уверенных в себе и утонченных людях, которые предпочитают классические вещи трендам.