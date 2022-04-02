Как выбрать и носить парфюм весной

Дополнить образ, поднять настроение и помочь забыть о долгих зимних месяцах помогут правильные духи.

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Когда отступают холода и тает снег, очень хочется впустить в жизнь перемены: отправить в дальний шкаф тяжелые пуховики и теплые свитера, вспомнить о нежных платьях, сделать кокетливый макияж и, конечно, выбрать новый парфюм, который будет идеально звучать весной.

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Отправляясь за ароматом, можно потеряться в обилии флакончиков и бутылочек, поэтому заранее стоит определиться с тем, какую композицию вы ищете.

Парфюмеры советуют весной обратить внимание на туалетную воду, ароматы с маркировкой Еau de parfum и Рarfum в сезон первого тепла могут казаться слишком концентрированными и насыщенными, конфликтовать с нежностью первых листочков и свежестью апрельского ветра.

Весной особенно важно, чтобы аромат не был слишком навязчивым, душным, обволакивающим. Такие композиции хороши для зимы: они согревают, как мягкий свитер, но в первые теплые месяцы года кажутся неуместными. Обратите внимание на парфюмы, перекликающиеся с окружающей природой. Яркие ноты зеленой травы, капели, первых цветов дополнят женственный весенний образ.

Настоящим трендом в последние годы стали цветочные моноароматы, парфюмеры предлагают туалетную воду с запахом тюльпана, ириса, жасмина, пиона. Они хороши, как по отдельности, так и в уникальном коктейле, который можно смешивать на свой вкус. Легкие цветочные композиции не надоедают и не вызывают головной боли, их можно носить и в офисе, и на свидании: куда бы вы не отправились, везде будет создаваться нежная, романтическая атмосфера.

Еще один удачный вариант весеннего парфюма — зеленые ароматы. Они всегда стоят особняком в линейках популярных брендов, ведь их звучание многим кажется непривычным, слишком свежим или прямолинейным. Парфюмы с яркой «зеленой» нотой могут напоминать о скошенной траве, листочке, размятом между пальцами, полевых цветах после дождя. В таких ароматах нет кокетства, но они дарят ощущение чистоты, легкости. Главное, чтобы парфюм звучал натуральными, а не химическими нотами, иначе он рискует быстро стать навязчивым.

Пробуя новую композицию, закройте глаза и прислушайтесь к ощущениям: кажется ли вам, что вокруг раскинулось поле или вы прогуливаетесь по мокрому от дождя лесу? Если да — аромат звучит естественно.

Появившиеся несколько лет назад акватические парфюмы весной особенно актуальны: в этих композициях отчетливо ощущаются ноты озона, морского бриза или водянистых фруктов — дыни, арбуза, винограда. Эти ароматы освежают, они отлично звучат в первой половине дня, дарят бодрость, помогают проснуться и навевают мысли о предстоящем отпуске у морского побережья.

Как носить парфюм весной

С наступлением тепла мы больше времени проводим на свежем воздухе, поэтому ароматы с кожи испаряются быстрее. Кроме того, постоянное перемещение из тепла в прохладу мешает композиции раскрыться так, как это было задумано.

Чтобы продлить стойкость туалетной воды и сохранить ее пирамиду, откажитесь от привычного нанесения парфюма на запястье, за ушко и на зону декольте. Вместо этого создайте легкий шлейф, который раскроет объем аромата: пшикните на зону роста волос на шее, еще один раз — на яремную впадинку, а затем отведите флакон немного дальше и создайте облако парфюма на волосах.