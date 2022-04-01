Магазин Chanel обвинили в отказе обслуживать россиян

В соцсетях Лиза Литвин разместила фотографию с сиреневой сумкой Chanel и заявила, что сотрудники магазина в ОАЭ не разрешили ей купить товар. По словам девушки, когда продавец услышал, что её мобильный номер начинается с "+7" (международный код РФ), он подозвал менеджера. Тот вручил россиянке договор и заявил, что с 31 марта у них действует новое правило в отношении граждан России.

«Учитывая сложившуюся в мире ситуацию, закон требует, чтобы мы запросили у вас подтверждение того, что Россия не является вашим основным местом жительства и что вы не будете носить вещи Chanel в РФ», — цитирует издание Super документ из бутика в Дубае.

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В итоге Литвин ушла из магазина без сумки. Она отметила, что в других магазинах в Дубае она не сталкивалась с подобными проблемами.

Сама компания Chanel отрицает дискриминацию клиентов из России. В европейских бутиках журналистам сказали, что они по-прежнему рады видеть покупателей из РФ и не требуют от клиентов никаких расписок. О подобной проблеме в ОАЭ они не слышали ранее. «Возможно, это их местные правила», — предположили в компании.

На произошедшее в ОАЭ обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что основательница бренда Коко Шанель в годы Второй мировой войны была немецким агентом и имела тесную связь с сотрудниками оккупационного правительства Франции. По словам дипломата, Шанель за счёт фашистов решала свои коммерческие задачи, а также лично участвовала в попытках организовать секретные переговоры Германии и Великобритании.

«Мы — очень терпеливая и всепрощающая страна. Мы простили всем всё, перевернув страницу и дав дорогу будущему... Но, если эта дорога оказалось кольцевой, мы этот порочный круг разорвём. А вот дом "Шанель" может возвращаться на круги своя и, как его создательница, поддерживать нацизм. Но теперь об этом будут знать все», — написала Захарова в Telegram.