Растянулись и выцвели: как вернуть форму старым джинсам

Обидно, когда любимые джинсы теряют форму и привлекательный вид. К счастью, восстановить изделие можно в домашних условиях.

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Что делать, если джинсы сели

Растягивают брюки обычно с помощью горячего пара. Нужно поставить температуру отпаривателя или утюга на максимальное значение и включить режим подачи пара. Небольшими порциями утюжить ткань, растягивая ее после каждого раза.

Если на глажку нет времени, тот же трюк возможно проделать, даже не снимая джинсы. Пройдитесь по ткани пульверизатором с водой и аккуратно растягивайте намокшую ткань.

Чтобы не допустить усадку в будущем, не стирайте джинсы на высоких температурах или с большим количеством оборотов.

Что делать, если джинсы разносились

Джинсы из натурального хлопка (более 70% в составе) можно постирать в интенсивном режиме на высокой температуре. Количество оборотов также поставить на максимум.

Этот способ не подойдет джинсам из тянущейся ткани или с декором, который не продержится при интенсивной стирке. Такие брюки лучше стирать вручную.

Также поможет побрызгать ткань из пульверизатора (вода + кондиционер в соотношении 1:3), а затем оставить сушиться на горячей батарее.

Как вернуть форму джинсам. Источник: unsplash.com

Что делать, если джинсы выцвели

Изделие стоит покрасить. Черным и цветным джинсам поможет вернуть цвет специальный краситель по ткани; синие также можно красить синькой.

Перед окраской джинсы необходимо постирать, убрать с них все декоративные элементы. Наполните водой тазик, высыпьте содержимое пакетика с красителем, перемешать. Осторожно: у каждого производителя свои пропорции.